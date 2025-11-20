La Liga de Primera 2025 se acerca a su recta final y la lucha por no descender está al rojo vivo, con dos equipos en situación crítica: Deportes Limache y Unión Española.

El destino quiso que ambos equipos se enfrenten en un duelo clave, catalogado por muchos como la “gran final” por mantener la categoría, donde el perdedor podría quedar muy comprometido con el descenso a la Primera B.

Los Tomateros, dirigidos por Víctor Rivero, han mostrado altibajos durante toda la temporada, mientras que los Hispanos ahora dirigidos por Gonzalo Villagra, a pesar de su historia, no han logrado consolidar resultados positivos suficientes para salir de los últimos lugares.

Ambos entrenadores han preparado estrategias para quedarse con los tres puntos, conscientes de que cualquier detalle puede ser decisivo.

Tanto la Unión como Limache tienen la ilusión de quedarse en la Primera División | FOTO: Dragomir Yankovic/Photosport

¿Cuándo y a qué hora juegan Deportes Limache vs. Unión Española por la Liga de Primera?

El duelo está programado para este viernes 21 de noviembre a las 20:00 horas, en el Estadio Lucio Fariña de Quillota.

¿Cómo y dónde ver el Deportes Limache vs. Unión Española en la Liga de Primera?

El trascendental compromiso será transmitido a través de TNT Sports Premium, en la señal de Mega 2 y por las plataformas digitales MegaGO y HBO Max.