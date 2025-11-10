Si la Liga de Primera 2025 terminara hoy mismo, los equipos que descenderían a Primera B serían Deportes Iquique y Unión Española. Los hispanos cuentan con algo más de chance de mantenerse en la categoría, mientras que los ‘Dragones Celestes’ comienzan a resignarse con el descenso.

Ambos equipos tienen un factor en común este año: Miguel Ramírez, quien esta temporada vivió una realidad muy distante de lo realizado en la campaña pasada donde remataron en tercer lugar, logrando acceder incluso a la fase previa de Copa Libertadores.

Miguel Ramírez vive uno de los años más complicados de su carrera como DT (Foto: Felipe Zanca/Photosport)

A principios de Abril del presente año y tras no acceder a la fase grupal del certamen continental, accedió a Copa Sudamericana. Sin embargo, tras caer frente a Caracas, sumado al bajo desempeño que venía mostrando en la Liga de Primera, finalmente puso fin a su ciclo con el cuadro nortino.

Miguel Ramírez anunciado con bombos y platillos en Unión Española

Unión Española arrancó el año de la mano de un histórico como José Luis Sierra. Sin embargo, en todos los torneos disputados (Liga, Copa Chile y Sudamericana), obtuvo solo cuatro triunfos, cuatro empates y 14 derrotas y finalmente fue cesado del cargo.

Los hispanos apostaron en junio por Miguel ‘Cheíto’ Ramírez. Empezó con el pie izquierdo y cayó en sus primeros cuatro compromisos al mando del cuadro de Independencia.

El entrenador no logró sacar al equipo de la irregularidad que vivió con el ‘Coto’ y, al igual que su antecesor, nunca logró conseguir dos victorias al hilo. Tras dos empates, cuatro triunfos y diez derrotas, finalmente dejó de ser el DT del club tras caer frente a Colo Colo por 2 a 1 este fin de semana.

Tal y como mencionamos al primer párrafo de esta nota. Si el campeonato terminara hoy, Deportes Iquique y Unión Española se irán al descenso. Tristemente para ‘Cheíto’, no logró sacar a flote a ninguno de los equipos que dirigió este año, clubes que paradójicamente representaron a Chile este 2025 a nivel internacional.

DATOS CLAVE

Los equipos Deportes Iquique y Unión Española descenderían a Primera B si la Liga de Primera 2025 terminara hoy.

El técnico Miguel Ramírez fue cesado de Unión Española tras caer 2-1 frente a Colo Colo este fin de semana.

Miguel Ramírez dirigió a Deportes Iquique y Unión Española en 2025, clubes que representaron a Chile en torneos internacionales este año y hoy están al borde del descenso.