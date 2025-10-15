Todo listo para que este fin de semana vuelva la Liga de Primera con la disputa del resto de partidos de la Fecha 24, donde el duelo más atractivo será el choque entre Coquimbo Unido y Colo Colo en el norte. Los Piratas esperan estirar la ventaja a sus perseguidores en lo más alto de la tabla de posiciones.

Otro de los duelos atractivos que se disputarán este fin de semana será el enfrentamiento entre Audax Italiano y Unión La Calera en el sintético del Bicentenario de La Florida.

Los itálicos llegan con la obligación de sumar de tres luego de la dolorosa eliminación de Copa Chile y con el objetivo de recuperar terreno en la tabla de posiciones y así aspirar a un cupo para Copa Libertadores. Actualmente, los de colonia ocupan el 5° lugar con 40 puntos.

Al frente, el conjunto cementero necesita volver a sumar triunfos con el fin de alcanzar los puestos de clasificación a Copa Sudamericana y así escapar de todo peligro de descenso. Los caleranos marchan en la 11° posición con 26 unidades.

El choque entre Audax Italiano y Unión La Calera será televisado de forma gratuita en TV Abierta y también mediante formato online.

Cuándo y a qué hora juegan Audax Italiano y Unión La Calera

El enfrentamiento entre itálicos y cementeros se disputará este viernes 17 de octubre a partir de las 18:00 horas en el estadio Bicentenario de La Florida.

Quién transmite el duelo entre Audax Italiano y Unión La Calera

El choque entre Audax Italiano y Unión La Calera podrás verlo totalmente gratis en TV a través de la señal de Mega 2. Mientras que online podrás seguirlo por la app MegaGO.