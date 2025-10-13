Universidad de Chile sufrió más de la cuenta para, con diez hombres durante gran parte del encuentro, imponerse ante Palestino por un marcador de 2 a 1. Dicho triunfo, deja momentáneamente a los azules en el segundo lugar de la tabla de posiciones.

La U pegó primero desde muy temprano demostrando gran superioridad desde el amanecer del encuentro. Fue a los 4′ minutos que Lucas Di Yorio abrió la cuenta para el “Romántico Viajero” tras asistencia de Nicolás Guerra.

Minutos más tarde, exactamente a los 18′, Di Yorio volvió a marcar nuevamente tras asistencia del Nico, poniendo el 2 a 0 que hacía pensar que se venía una goleada a favor de los universitarios.

Seis minutos más tarde, Guerra tuvo el tanto personal luego de una falta penal. Sin embargo, el atacante de los azules erró el tiro tras una soberbia tapada del “Zanahoria” Pérez, desperdiciando lo que pudo ser la chance de un lapidario 3 a 0 en 25 minutos de partido.

A los 32′ vino el descuento de los “Árabes”. El gol fue obra de Fernando Meza tras asistencia de Marabel. Un minuto más tarde, la U quedó con uno menos tras la expulsión de Charles Aránguiz por doble amarilla.

Así queda la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025

# Equipo PTS J Gol +/- G E P Últimas 1 Coquimbo 56 23 36:12 +24 17 5 1 V V V V V 2 U. de Chile 42 23 47:24 +23 13 3 7 E D D V D 3 U. Católica 42 23 35:22 +13 12 6 5 V V V V V 4 O’Higgins 41 23 29:26 +3 11 8 4 V V E V E 5 Audax Italiano 40 23 39:33 +6 12 4 7 V D D V D 6 Palestino 39 24 31:23 +8 11 6 7 D D V E D 7 Cobresal 38 23 30:26 +4 11 5 7 V V D V D 8 Colo Colo 34 23 36:26 +10 9 7 7 V V E D E 9 Huachipato 31 24 36:38 -2 9 4 11 D D D V V 10 Ñublense 29 23 23:29 -6 7 8 8 D D D V V 11 U. La Calera 26 23 19:24 -5 7 5 11 V D D E D 12 Everton 22 22 24:32 -8 5 7 10 D V D E D 13 La Serena 20 23 26:42 -16 5 5 13 E D D E E 14 U. Española 20 24 28:46 -18 6 2 16 V D V D E 15 Limache 18 23 25:35 -10 4 6 13 D D E D V 16 Iquique 14 23 23:49 -26 3 5 15 D V D E D

Los próximos partidos de U. de Chile y Palestino

Luego de este encuentro, ahora la Universidad de Chile de Gustavo Álvarez se prepara para su desafío internacional por Copa Sudamericana ante Lanús. Dicho encuentro por las semifinales del torneo continental, se jugara el jueves 23 de octubre desde las 19:00 horas.

En tanto, los “Baisanos” se verán las caras ante Everton de Viña del Mar en La Cisterna el próximo viernes 24 de octubre en horario aún por confirmar.