El comentarista deportivo está convencido de que Universidad de Chile tiene una planilla superior a la de sus archirrivales.

La Liga de Primera 2026 está al rojo vivo y por ello Patricio Yáñez dejó un potente recado. ¿Qué pasó? El mejor plantel del fútbol chileno no está rindiendo acorde a lo que él esperaba.

En los micrófonos de ESPN, el actual comentarista deportivo aseguró que Universidad de Chile tiene la planilla con más calidad del balompié local. Sin embargo, ello no ha quedado reflejado.

Y es por eso que apuntó contra Fernando Gago. Para él, la deuda del entrenador argentino es evidente, por lo que lo instó a elevar el rendimiento de sus dirigidos. Están terceros en la tabla.

“De pronto como que no se dan cuenta de lo que tienen en la U. Yo creo que tiene buen plantel, es el mejor, como lo dijo Pato Graff. La U tiene el mejor plantel“, comenzó indicando.

Sobre la misma línea, agregó: “Trajiste un técnico de primer nivel al fútbol chileno. Es de primer nivel y él tiene que demostrarlo. Hasta el momento no lo ha demostrado, perdóname viejo”.

Patricio Yáñez alabó al plantel de Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

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Patricio Yáñez le pide más a Universidad de Chile

Cabe reiterar que la escuadra laica marcha en la tercera posición de la Liga de Primera con 27 puntos. Está bajo Universidad Católica por diferencia de goles, mientras que se encuentra a 12 unidades de Colo Colo.

¿La U podrá confirmar la teoría de Pato Yáñez con logros? Restan 14 fechas para el cierre del certamen nacional, pero los azules están lejos de su mayor archirrival. Aún hay mucho paño por cortar.