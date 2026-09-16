Tras Coquimbo Unido vs. Huachipato: así está la tabla de posiciones de la Liga de Primera

El elenco siderúrgico logró mantener la ventaja inicial, conseguida antes de la suspensión por hechos de violencia.

La Liga de Primera 2026 le puso punto final a una pesadilla que nunca debió comenzar: el duelo pendiente entre Coquimbo Unido y Huachipato por la fecha 20 del certamen local.

Tras los incidentes del 30 de agosto en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, este miércoles 16 de septiembre se reanudó el partido en el minuto 68 en el Estadio Municipal de La Cisterna y el resultado quedó 1-0 a favor de la visita.

Con gol de Sergio Núñez (66′), el cuadro de Talcahuano obtuvo una victoria clave para alejarse de la parte baja de la tabla de posiciones. Se instaló en el casillero número 12 con 28 puntos.

Por su parte, Coquimbo Unido se distancia de zona de clasificación rumbo a certámenes internacionales. El elenco aurinegro quedó relegado al décimo puesto con 29 unidades.

Huachipato se impuso sobre Coquimbo Unido por la Liga de Primera. (Imagen: Photosport)

Así está la tabla de posiciones de la Liga de Primera

Pos Club PJ G E P GF GC DG Pts 1 Colo Colo 23 17 3 3 48 22 26 54 2 U. Católica 23 13 3 7 50 33 17 42 3 U. de Chile 23 12 6 5 35 19 16 42 4 Everton 23 10 6 7 37 25 12 36 5 Palestino 23 11 3 9 36 33 3 36 6 Limache 23 10 3 10 43 35 8 33 7 Ñublense 23 8 8 7 28 31 -3 32 8 Dep. Concepción 23 9 4 10 25 26 -1 31 9 La Serena 23 7 9 7 34 38 -4 30 10 Coquimbo 23 8 5 10 31 32 -1 29 11 Audax Italiano 23 7 7 9 26 31 -5 28 12 Huachipato 22 8 4 10 30 39 -9 28 13 O’Higgins 23 8 3 12 28 36 -8 27 14 Cobresal 23 7 3 13 34 44 -10 24 15 U. de Concepción 22 6 4 12 17 37 -20 22 16 U. La Calera 23 4 5 14 19 40 -21 17