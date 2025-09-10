El técnico de Coquimbo Unido, Esteban González, se refirió al duelo de este viernes ante Ñublense por la Fecha 23 de la Liga de Primera, donde los ‘Piratas’ buscarán dar un nuevo paso hacia la corona.

Respecto al rival que enfrentará en el estadio Francisco Sánchez Rumoros, el ‘Chino’ aseguró que “sabemos que va a ser un partido difícil, lo hemos venido trabajando hace bastantes días y esperemos hacer lo nuestro”.

El exfutbolista también se refirió al receso por la fecha FIFA: “Hemos tenido varios días de preparación y estaba planificado bajar carga, pero eso no significa que el equipo baje la intensidad, sino que son trabajos más cortos, enfocados netamente al tema ofensivo”.

Coquimbo Unido mantiene el tranco firme en la Liga de Primera (Photosport).

Sobre la lucha por la corona, donde están 15 puntos sobre Universidad de Chile, el DT coquimbano se mandó una potente reflexión: “No miramos la tabla, no miramos las fechas que quedan. Respetamos a todos los rivales que en este caso vienen atrás de nosotros, pero sabiendo que la dificultad para nosotros es Ñublense, más que una presión que tengamos por la posición”, afirmó.

En esa línea, agregó: “Más que ir viendo la posición en la tabla o una campaña histórica, no hemos ganado absolutamente nada. Si bien es cierto que el equipo ha batido algunos récords, ese no es nuestro techo, este equipo no tiene límites”.

“Bajo esa premisa nosotros hemos seguido trabajando y creciendo. Todo lo que hemos hecho nos alimenta en confianza para lo que viene. Después veremos para qué nos alcanza, pero la forma de entrenar, de jugar y de afrontar cada partido, y cómo están resolviendo los jugadores a nosotros nos ilusiona”, cerró.

¿Cuándo juega Coquimbo Unido por la Liga de Primera?

Coquimbo Unido enfrentará a Ñublense este viernes 12 de septiembre desde las 18:00 horas en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso. Los ‘Piratas’ llegan al duelo en el primer lugar con 53 puntos, mirando de lejos a Palestino (39) y Universidad de Chile (38 unidades con un partido menos).