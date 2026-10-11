Everton de Viña del Mar se afianzó en los puestos de arriba tras derrotar 3-2 a Deportes La Serena por la Fecha 24 de la Liga de Primera.

Everton de Viña del Mar sigue soñando alto en la tabla de posiciones tras remontar el marcador ante Deportes La Serena por la Fecha 24 de la Liga de Primera. Los ‘Ruleteros’ vinieron de atrás para imponerse 3-2 sobre un batallador elenco ‘Papayero’

Felipe Chamorro había abierto la cuenta para los granates (11′), pero Julián Alfaro decretó el empate para los Oro y Cielo antes del descanso (28′) en el Estadio Sausalito.

Everton le mete presión a las universidades por el Chile 2 (Photosport).

En el segundo tiempo Matías Marín puso el 2-1 para los serenenses, pero dos penales tras revisión del VAR le dieron la victoria a los evertonianos: primero Braian Martínez (78′) y luego Alan Medina (89′), sentenciaron un triunfo que hace soñar a los viñamarinos con copas internacionales y por qué no, con el Chile 2.

Con este resultado, Everton se afianzó en el 4° lugar con 39 puntos y le metió presión a la UC y a la U. de Chile por el Chile 2 a Copa Libertadores. En tanto, D. La Serena se estancó en el 10° puesto con 30 unidades.

Así queda la tabla de posiciones de la Liga de Primera