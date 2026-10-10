Everton vs. La Serena en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 24 del Campeonato Nacional

Everton y La Serena se enfrentan este domingo 11 de octubre, por la fecha 24 del Campeonato Nacional. Los detalles de la televisación.

Everton llega como favorito este domingo 11 de octubre, aunque el historial contra La Serena no le da ventajas a nadie. El Campeonato Nacional entra en su recta final y cada punto empieza a pesar distinto en la tabla.

Ninguno de los dos pelea arriba de la tabla, pero tampoco quiere mirar para abajo. Son seis fechas las que quedan antes del cierre de la fase regular y la diferencia de apenas tres puntos entre ambos le da un condimento extra al cruce.

Horario del partido

Chile: 12:30 hs

Por dónde ver el partido

Chile: Max, TNT SPORTS Premium

La actualidad de ambos equipos

Everton viene de un triunfo contundente, 3-1 como visitante ante Ñublense, que le permitió levantar cabeza después de caer 0-1 de local frente a Universidad Católica. Antes de esa derrota había goleado 3-0 a Deportes Limache afuera de casa, así que el equipo alterna rachas positivas con algún traspié puntual. Está sexto con 33 unidades, en zona de pelear por algo más que la permanencia.

La Serena, en cambio, llega golpeado tras caer 0-3 como local frente a Universidad de Chile, un resultado que cortó una racha de dos triunfos seguidos. Antes había ganado 2-1 a Ñublense en su cancha y 1-0 como visitante ante Unión La Calera. Con 30 puntos y en el décimo puesto, necesita reencontrar el funcionamiento que mostró a fines de agosto.

Publicidad

El historial entre Everton y La Serena

El historial entre ambos es parejo al extremo: 31 enfrentamientos, 11 victorias para cada lado y 9 empates, con una diferencia de gol mínima (43 a 41 a favor de La Serena). En los cruces más recientes se impuso La Serena por 1-0, aunque antes Everton había ganado por 3-1 y por 4-0 en distintas ediciones. La tendencia marca que casi nunca hay un dominador claro entre estos dos.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 11/04/2026 La Serena vs. Everton 1-0 Primera División 28/08/2025 Everton vs. La Serena 3-1 Primera División 13/04/2025 La Serena vs. Everton 2-1 Primera División 27/08/2022 Everton vs. La Serena 4-0 Primera División 01/04/2022 La Serena vs. Everton 1-3 Primera División 28/09/2021 La Serena vs. Everton 0-2 Primera División 01/05/2021 Everton vs. La Serena 0-4 Primera División 06/01/2021 La Serena vs. Everton 1-1 Primera División 14/03/2020 Everton vs. La Serena 0-0 Primera División 20/03/2016 Everton vs. La Serena 0-2 Primera B

Tabla de posiciones

Publicidad

Todos los partidos de la fecha

Cobresal vs. Universidad de Concepción — sábado 10 de octubre, 15:00 hs

Huachipato vs. O'Higgins — sábado 10 de octubre, 17:30 hs

Universidad Católica vs. Audax Italiano — sábado 10 de octubre, 20:00 hs

Coquimbo vs. Colo-Colo — domingo 11 de octubre, 15:00 hs

Deportes Concepción vs. Unión La Calera — domingo 11 de octubre, 17:30 hs

Deportes Limache vs. Palestino — domingo 11 de octubre, 20:00 hs

En síntesis