No cabe dudas que la imagen más triste que dejó la paliza de Universidad de Chile a Colo Colo en la Supercopa, fue la bajísima asistencia de público en el estadio Santa Laura debido a la incapacidad de la ANFP y las autoridades de organizar un partido de alta convocatoria.

Uno que aguantó la vergonzosa imagen en las tribunas, donde apenas asistieron 1.200 espectadores, fue el periodista deportivo Fernando Solabarriera, quien en el programa ‘Marca Personal’ de Radio La Metro lanzó duros dardos contra el presidente de la ANFP, Pablo Milad.

La U fue campeón de la Supercopa con un triste espectáculo en las tribunas (Photosport).

“Milad ha contribuido a destruir el fútbol chileno”

“Acá fueron mil personas a un superclásico, que además era la final de un título. Que alguien le diga a Milad, que alguien le diga a Milad, que él puede creer que somos huevones, pero tan huevones no somos. Que por lo menos modere el discurso. Que por lo menos piense que del otro lado lo está escuchando gente con mediana inteligencia”, lanzó sin filtros el ex rostro de TVN.

En su crítica, Solabarrieta aseguró que a Milad le ha faltado autocrítica y humildad en su discurso: “Yo me enojo más cuando lo escucho. Porque, ¿saben lo que ha hecho? Una cagada tras otra, una cagada tras otra. Por lo menos di que ‘¿sabes qué? No hubo forma de organizarlo de otra manera. Pedimos disculpas, porque esto es una aberración. Pero es la única forma de jugar el partido’”…. disparó el periodista

Y agregó: “No digas, ‘esto es un legado’. El clásico con menos gente de la historia del fútbol chileno. ¿Sabes qué ha hecho Milad en el fútbol chileno? Milad ha contribuido a destruir el fútbol chileno”, cerró.