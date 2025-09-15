Universidad de Chile tuvo una jornada soñada al quedarse con la Supercopa 2025 tras vencer por 3-0 a Colo Colo en el Estadio Santa Laura-SEK. Los azules celebraron a lo grande en Independencia y firmaron una actuación inolvidable frente a su clásico rival.

Los tantos del triunfo llegaron gracias a Matías Sepúlveda, Nicolás Guerra y Lucas Assadi, quienes encendieron a los hinchas presentes y ratificaron el gran momento del equipo de Gustavo Álvarez. Para la U, el título significó un envión anímico enorme de cara al próximo desafío: el partido frente a Alianza Lima por los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

El impacto del Superclásico no se quedó en Chile. El eco de la goleada traspasó fronteras y llegó rápidamente a Argentina, donde uno de los canales de reacciones más populares volvió a encender la polémica.

Los Displicentes y la Supercopa entre Colo Colo y la U

El canal de YouTube Los Displicentes, reconocido por su estilo pasional y su masiva audiencia, publicó su reacción a la Supercopa, y el video se transformó en furor. Entre gritos y risas, los youtubers argentinos no podían creer la superioridad del Romántico Viajero sobre el Cacique.

“No, esto es un entrenamiento, es un calentamiento”, expresó el integrante Martín “Tincho” Duella a sus amigos.

Y cuando Lucas Assadi cerró la goleada, Facundo Alessandri no dudó en gritar: “¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? El mejor jugador del fútbol chileno”.

Lucas Assadi se robó las miradas de los Displicentes | FOTO: Jonnathan Oyarzun/Photosport

La repercusión fue inmediata: el registro ya suma más de 53 mil visitas en menos de 11 horas, convirtiéndose en tendencia en la plataforma.

La reacción completa de Los Displicentes a la Supercopa: