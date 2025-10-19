Un domingo infartante tuvo la Primera B con los partidos que disputaron los dos equipos que puntean en la tabla de posiciones: Universidad de Concepción y Deportes Copiapó.

El Campanil tuvo una tarde para el olvido y fue derrotado 0-3 por Deportes Antofagasta. Gracias a los goles de Cristofer Salas a los 35′. Los del Bío Bío pudieron empatar el partido a través de un penal, el que fue desviado por Ian González.

Los Pumas aseguraron el resultado en la segunda parte con goles de Adrián Cuadra y Felipe Álvarez.

En tanto, el León de Atacama hizo la tarea en casa imponiéndose 2-0 a Magallanes con tantos de Sebastián Espinoza y Thomas Jones.

Copiapó dirigido por Hernán Caputto quedó en inmejorable posición para soñar con el ascenso directo, considerando que quedan dos fechas y deben definir de local ante Universidad de Concepción.

Deportes Antofagasta barrió con Universidad de Concepción

Así quedó la tabla de posiciones de la Primera B