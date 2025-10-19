Un domingo infartante tuvo la Primera B con los partidos que disputaron los dos equipos que puntean en la tabla de posiciones: Universidad de Concepción y Deportes Copiapó.
El Campanil tuvo una tarde para el olvido y fue derrotado 0-3 por Deportes Antofagasta. Gracias a los goles de Cristofer Salas a los 35′. Los del Bío Bío pudieron empatar el partido a través de un penal, el que fue desviado por Ian González.
Los Pumas aseguraron el resultado en la segunda parte con goles de Adrián Cuadra y Felipe Álvarez.
En tanto, el León de Atacama hizo la tarea en casa imponiéndose 2-0 a Magallanes con tantos de Sebastián Espinoza y Thomas Jones.
Copiapó dirigido por Hernán Caputto quedó en inmejorable posición para soñar con el ascenso directo, considerando que quedan dos fechas y deben definir de local ante Universidad de Concepción.
Así quedó la tabla de posiciones de la Primera B
|#
|Club
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|Copiapó
|28
|14
|9
|5
|38
|17
|21
|51
|2
|Univ. Concepción
|28
|15
|4
|9
|35
|24
|11
|49
|3
|San Marcos
|28
|13
|6
|9
|36
|34
|2
|45
|4
|Cobreloa
|28
|12
|8
|8
|40
|42
|-2
|44
|5
|Santiago Wanderers
|28
|10
|11
|7
|40
|33
|7
|41
|6
|Antofagasta
|28
|10
|10
|8
|41
|31
|10
|40
|7
|Rangers
|28
|9
|13
|6
|34
|32
|2
|40
|8
|Concepción
|27
|11
|6
|10
|38
|34
|4
|39
|9
|San Luis
|27
|9
|10
|8
|28
|30
|-2
|37
|10
|Recoleta
|28
|8
|10
|10
|27
|33
|-6
|34
|11
|Curicó Unido
|28
|7
|9
|12
|31
|36
|-5
|30
|12
|Magallanes
|28
|7
|8
|13
|25
|32
|-7
|29
|13
|Temuco
|27
|6
|11
|10
|29
|36
|-7
|29
|14
|Unión San Felipe
|28
|7
|6
|15
|27
|36
|-9
|27
|15
|Santa Cruz
|27
|6
|9
|12
|28
|37
|-9
|27
|16
|Santiago Morning
|28
|9
|8
|11
|24
|34
|-10
|26