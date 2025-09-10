La Supercopa 2025 se jugaría sí o sí este fin de semana, pese a los intentos de Universidad de Chile por posponer este duelo con Colo Colo en lo que será un nuevo Superclásico del fútbol chileno.

Los azules buscaban suspender esta definición para darle prioridad a su participación en Copa Sudamericana, donde el jueves 18 de septiembre deben visitar a Alianza Lima por la ida de los cuartos de final.

Además, también incluyeron en sus argumentos los trabajos que se están realizando en el Estadio Santa Laura por la construcción de las torres para la nueva iluminación, lo que podría conllevar un riesgo en la realización de un partido Clase A.

Y este miércoles desde el gobierno le dieron un portazo a la U, ya que el delegado presidencial Gonzalo Durán aseguró que están todas las condiciones para que se juegue la Supercopa el domingo en Independiencia, con las medidas antes anunciadas, como presencia de público sobre los 55 años y relacionados al fútbol formativo.

“Todas esas medidas que hemos ido construyendo, respecto a la composición del público, respecto al aforo, el número de guardias privados, la coordinación con el OS13 de Carabineros, etc. Están todas las condicioens adecuadas para que se desarrolle el partido”, aseguró el degelado.

En la misma línea, indicó que esta jornada realziaron una visita al reducto de Independencia para dar el visto bueno para el partido del sábado entre Unión Española y Audax Italiano.

“Estaba pendiente la situación del Estadio Santa Laura, toda vez que tenía unas obras producto de la instalación de sus torres de iluminación. Hoy se hizo una visita técnica para ver la situación del partido del sábado, esto es Unión Española con Audax Italiano, y en ese marco se pudo verificar que las obras están avanzando completamente de acuerdo a lo planificado. Razón por la cual desde el punto de vista nuestro, no hay inconvenientes para la realización de la Supercopa”, indicó.

“Insisto, esto sobre la base que el organizador, la ANFP, mantiene su solicitud para ese día, en ese horario y en ese estadio. En tanto existan las condiciones de seguridad, nosotros por supuesto vamos a actuar en consecuencia”, completó Durán.

Gonzalo Durán se la juega por la realización de la Supercopa. (Foto: Jonnathan Oyarzún/Photosport)

¿Cuándo y a qué hora es la Supercopa?

La Supercopa entre Colo Colo y Universidad de Chile está agendada para el domingo 14 de septiembre a las 15:00 horas en el Estadio Santa Laura.

El Cacique clasificó como campeón del Campeonato Nacional 2024 y la U como ganador de la Copa Chile 2024.