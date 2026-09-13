Este domingo se viene una recargada jornada en el fútbol chileno y también podrían caer las primeras medallas en los Juegos Sudamericanos.

Este domingo 13 de septiembre sigue la acción de la fecha 23 en la Liga de Primera 2026, donde juega el líder Colo Colo contra Deportes Concepción y Universidad de Chile está obligada a ganar tras el triunfo de Universidad Católica.

Ahora la presión es para los azules en la lucha por el Chile 2 para clasificar a Copa Libertadores, pues anoche la UC sacó la tarea adelante imponiéndose por 3-2 a Palestino en La Cisterna.

Por ahora, los Cruzados son los escoltas del Cacique con 42 puntos, sacándole tres unidades de distancia al Romántico Viajero.

En la tarde en el Estadio Monumental, se espera una masiva ovación para el histórico entrenador Mirko Jozic, quien se encuentra en el país recibiendo una serie de homenajes. Los hinchas albos agotaron todas las entradas.

Esta tarde se espera un masivo recimiento para Mirko Jozic en el Estadio Monumental. (Foto: Diego Martin/Photosport)

En paralelo, comienza la actuación de los deportistas chilenos en los Juegos Sudamericanos en Santa Fe, Argentina, donde hay alta presencia nacional en la primera jornada de competencia.

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La agenda de TV para este domingo:

FÚTBOL CHILENO

Liga de Primera

15:00 horas: La Serena vs. U. de Chile – TNT Sports Premium y HBO Max

17:30 horas: Colo Colo vs. D. Concepción– TNT Sports Premium y HBO Max

20:00 horas: Audax Italiano vs. O’Higgins – TNT Sports Premium y HBO Max

Liga de Ascenso

12:30 horas: Magallanes vs. Puerto Montt – TNT Sports y HBO Max

15:00 horas: San Marcos vs. Curicó Unido – TNT Sports y HBO Max

FÚTBOL INTERNACIONAL

11:15 horas: Levante vs. Barcelona – DSports, DGO y Paramount+

12:30 horas: Manchester United vs. Manchester City – ESPN y Disney+ Premium

16:00 horas: Real Sociedad vs. Atl. de Madrid – 11:15 horas: Levante vs. Barcelona – DSports, DGO y Paramount+

17:00 horas: Argentinos Juniors vs. Gimnasia – TyC Sports y Fanatiz

19:15 horas: Independiente vs. San Lorenzo – Disney+ Premium

TENIS

Final US Open

15:00 horas: Alexander Zverev vs. Ben Shelton – ESPN y Disney+ Premium

JUEGOS SUDAMERICANOS

09:00 horas: Natación aguas abiertas (TVN)

09:00 horas: Hockey Césped – Chile vs. Paraguay (TVN)

09:30 horas: Natación (TVN)

10:00 horas: Esgrima (TVN)

10:00 horas: Gimnasia Artística (TVN)

11:00 horas: Hockey Césped – Chile vs Perú (TVN)

11:00 horas: Vóleibol Playa – Ohisson/Dubost vs. Argentina (TVN)

11:00 horas: Clavados (TVN)

12:15 horas: Ecuestre (TVN)

14:30 horas: Esgrima (TVN)

15:00 horas: Vóleibol Playa – Ohisson/Dubost vs. Paraguay (TVN)

15:00 horas: Vóleibol Playa – Primos Grimalt vs. Uruguay (TVN)

18:00 horas: Natación – Kristel Köbrich/Final 800 metros libres (TVN)

18:24 horas: Natación – Final masculina 200 metros combinado (TVN)

18:46 horas: Natación – Final masculina 100 metros pecho (TVN)