¡Vozinha debuta en el Monumental! La formación confirmada de Colo Colo vs. D. Concepción

Fernando Ortiz confirmó el once estelar de los albos para enfrentar al León de Collao en el Estadio Monumental.

Todo listo para que Colo Colo reciba este domingo a Deportes Concepción en el Estadio Monumental por la Fecha 23 de la Liga de Primera. Los albos buscarán volver al triunfo que los encamine al título tras el empate 0-0 ante Huachipato el pasado fin de semana.

Para el duelo ante los lilas, los albos presentan cinco bajas: Arturo Vidal por acumulación de amarillas, Gabriel Maureira por una lesión en el codo, Joaquín Sosa quien sigue con su dolencia en el pie izquierdo, Claudio Aquino por sobrecarga en la rodilla y Javier Correa quien cumplirá su segunda fecha tras la sanción impuesta por el Tribunal de Disciplina.

Iván Román (centro) reemplazará a Arturo Vidal en el once titular (Photosport).

De esta manera, Fernando Ortiz tuvo que meter mano en el plantel para confirmar el once titular ante el León de Collao. Durante la semana, el Tano decidió que Iván Román reemplazará a Arturo Vidal y Erick Wiemberg lo hará por el uruguayo Sosa. Mientras que en el arco, Vozinha hará su estreno ante el pueblo colocolino en Macul, ante la ausencia de Maureira.

Así, el entrenador argentino decidió apostar por una línea de tres defensores y dos hombres de ataque, dejando en labores creativas a Lautaro Pastrán.

El once titular de Colo Colo será con Vozinha en portería; Jonathan Villagra, Iván Román y Erick Wiemberg en la última línea; Jeyson Rojas, Víctor Felipe Méndez, Álvaro Madrid, Diego Ulloa y Lautaro Pastrán en el mediocampo; Leandro Hernández y Maximiliano Romero en el ataque.

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Colo Colo y Deportes Concepción se enfrentan este domingo en el Estadio Monumental desde las 17:30 horas bajo el arbitraje de Diego Flores.