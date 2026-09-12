Palestino y Universidad Católica disputaban en esta jornada un duelo de alto impacto dentro de la Liga de Primera, en lo que era un compromiso importante para ambos en su lucha por el Chile 2.
En lo que fue un intenso duelo, la Universidad Católica logró quedarse con tres puntos de oro tras imponerse por 3-2 ante Palestino con un doblete de Fernando Zampedri y Diego Corral.
Con este resultado, la escuadra ‘Tricolor’ se mantiene en la quinta posición con 36 unidades, y por otra parte, los ‘Cruzados’ siguen firmes en su lucha por el Chile 2, en la que se mantienen en el segundo lugar pero con 42 puntos.
En la próxima fecha, Palestino deberá viajar a la quinta región para enfrentar a Deportes Limache, mientras que la Universidad Católica recibirá en condición de local a Audax Italiano.
Zampedri tuvo una noche goleadora | Foto: Photosport
REVISA LA TABLA DE POSICIONES EN LA LIGA DE PRIMERA
|#
|Equipos
|PTS
|J
|Gol
|+/-
|G
|E
|P
|Últimas
|1
|Colo Colo
|53
|22
|47:21
|26
|17
|2
|3
|E V V E V
|2
|U. Católica
|42
|23
|50:33
|17
|13
|3
|7
|V V V V D
|3
|U. de Chile
|39
|22
|32:19
|13
|11
|6
|5
|V D D V V
|4
|Everton
|36
|23
|37:25
|12
|10
|6
|7
|V D V V E
|5
|Palestino
|36
|23
|36:33
|3
|11
|3
|9
|D V D V V
|6
|Limache
|33
|22
|43:34
|9
|10
|3
|9
|V V D V D
|7
|Ñublense
|32
|23
|28:31
|-3
|8
|8
|7
|D D D D V
|8
|Dep. Concepción
|30
|22
|24:25
|-1
|9
|3
|10
|D V E V V
|9
|La Serena
|30
|22
|34:35
|-1
|7
|9
|6
|V V E V E
|10
|Coquimbo
|29
|22
|31:31
|0
|8
|5
|9
|D D V D E
|11
|O’Higgins
|27
|22
|28:35
|-7
|8
|3
|11
|V D D E D
|12
|Audax Italiano
|25
|22
|25:31
|-6
|6
|7
|9
|V D E E E
|13
|Huachipato
|25
|21
|29:39
|-10
|7
|4
|10
|E D D D D
|14
|Cobresal
|24
|23
|34:44
|-10
|7
|3
|13
|V D V E D
|15
|U. de Concepción
|22
|22
|17:37
|-20
|6
|4
|12
|D D V D D
|16
|U. La Calera
|14
|22
|18:40
|-22
|3
|5
|14
|D D E D D