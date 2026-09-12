Así quedó la tabla de posiciones en el fútbol chileno tras el Palestino vs Universidad Católica.

Palestino y Universidad Católica disputaban en esta jornada un duelo de alto impacto dentro de la Liga de Primera, en lo que era un compromiso importante para ambos en su lucha por el Chile 2.

En lo que fue un intenso duelo, la Universidad Católica logró quedarse con tres puntos de oro tras imponerse por 3-2 ante Palestino con un doblete de Fernando Zampedri y Diego Corral.

Con este resultado, la escuadra ‘Tricolor’ se mantiene en la quinta posición con 36 unidades, y por otra parte, los ‘Cruzados’ siguen firmes en su lucha por el Chile 2, en la que se mantienen en el segundo lugar pero con 42 puntos.

En la próxima fecha, Palestino deberá viajar a la quinta región para enfrentar a Deportes Limache, mientras que la Universidad Católica recibirá en condición de local a Audax Italiano.

Zampedri tuvo una noche goleadora | Foto: Photosport

REVISA LA TABLA DE POSICIONES EN LA LIGA DE PRIMERA

# Equipos PTS J Gol +/- G E P Últimas 1 Colo Colo 53 22 47:21 26 17 2 3 E V V E V 2 U. Católica 42 23 50:33 17 13 3 7 V V V V D 3 U. de Chile 39 22 32:19 13 11 6 5 V D D V V 4 Everton 36 23 37:25 12 10 6 7 V D V V E 5 Palestino 36 23 36:33 3 11 3 9 D V D V V 6 Limache 33 22 43:34 9 10 3 9 V V D V D 7 Ñublense 32 23 28:31 -3 8 8 7 D D D D V 8 Dep. Concepción 30 22 24:25 -1 9 3 10 D V E V V 9 La Serena 30 22 34:35 -1 7 9 6 V V E V E 10 Coquimbo 29 22 31:31 0 8 5 9 D D V D E 11 O’Higgins 27 22 28:35 -7 8 3 11 V D D E D 12 Audax Italiano 25 22 25:31 -6 6 7 9 V D E E E 13 Huachipato 25 21 29:39 -10 7 4 10 E D D D D 14 Cobresal 24 23 34:44 -10 7 3 13 V D V E D 15 U. de Concepción 22 22 17:37 -20 6 4 12 D D V D D 16 U. La Calera 14 22 18:40 -22 3 5 14 D D E D D