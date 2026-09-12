Tras Ñublense vs. Everton: así está la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

La Liga de Primera 2026 está que arde y ello quedó demostrado con el primer partido de este sábado 12 de septiembre: Everton se impuso 3-1 sobre Ñublense en el Estadio Nelson Oyarzún.
Con goles de Alan Medina (23′ P y 90+3′) y Josué Ovalle (76′), el elenco ruletero consiguió una victoria crucial en calidad de visita. El descuento fue obra de Fernando Ovelar en el minuto 74.
De esta manera, Everton trepa a la cuarta posición del certamen local con 36 puntos. Además de estar clasificando a Copa Sudamericana, se ilusiona con disputar el Chile 2 rumbo a Copa Libertadores.
Por su parte, Ñublense queda relegado a la séptima ubicación con 32 unidades. El conjunto chillanejo debe enmendar el camino para intentar alcanzar boletos internacionales.
Everton se impuso sobre Ñublense en la Liga de Primera. (Imagen: Photosport)
Así está la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026
|Pos
|Club
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|Colo Colo
|22
|17
|2
|3
|47
|21
|26
|53
|2
|U. Católica
|22
|12
|3
|7
|47
|31
|16
|39
|3
|U. de Chile
|22
|11
|6
|5
|32
|19
|13
|39
|4
|Everton
|23
|10
|6
|7
|37
|25
|12
|36
|5
|Palestino
|22
|11
|3
|8
|34
|30
|4
|36
|6
|Limache
|22
|10
|3
|9
|43
|34
|9
|33
|7
|Ñublense
|23
|8
|8
|7
|28
|31
|-3
|32
|8
|Dep. Concepción
|22
|9
|3
|10
|24
|25
|-1
|30
|9
|La Serena
|22
|7
|9
|6
|34
|35
|-1
|30
|10
|Coquimbo
|21
|8
|5
|8
|29
|28
|1
|29
|11
|O’Higgins
|22
|8
|3
|11
|28
|35
|-7
|27
|12
|Audax Italiano
|22
|6
|7
|9
|25
|31
|-6
|25
|13
|Huachipato
|21
|7
|4
|10
|29
|39
|-10
|25
|14
|U. de Concepción
|22
|6
|4
|12
|17
|37
|-20
|22
|15
|Cobresal
|22
|6
|3
|13
|31
|42
|-11
|21
|16
|U. La Calera
|22
|3
|5
|14
|18
|40
|-22
|14