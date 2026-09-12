Tras Ñublense vs. Everton: así está la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

El conjunto ruletero consiguió una notable victoria en calidad de visita y se ilusiona con clasificar a certámenes internacionales.

La Liga de Primera 2026 está que arde y ello quedó demostrado con el primer partido de este sábado 12 de septiembre: Everton se impuso 3-1 sobre Ñublense en el Estadio Nelson Oyarzún.

Con goles de Alan Medina (23′ P y 90+3′) y Josué Ovalle (76′), el elenco ruletero consiguió una victoria crucial en calidad de visita. El descuento fue obra de Fernando Ovelar en el minuto 74.

De esta manera, Everton trepa a la cuarta posición del certamen local con 36 puntos. Además de estar clasificando a Copa Sudamericana, se ilusiona con disputar el Chile 2 rumbo a Copa Libertadores.

Por su parte, Ñublense queda relegado a la séptima ubicación con 32 unidades. El conjunto chillanejo debe enmendar el camino para intentar alcanzar boletos internacionales.

Everton se impuso sobre Ñublense en la Liga de Primera. (Imagen: Photosport)

Así está la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

Pos Club PJ G E P GF GC DG Pts 1 Colo Colo 22 17 2 3 47 21 26 53 2 U. Católica 22 12 3 7 47 31 16 39 3 U. de Chile 22 11 6 5 32 19 13 39 4 Everton 23 10 6 7 37 25 12 36 5 Palestino 22 11 3 8 34 30 4 36 6 Limache 22 10 3 9 43 34 9 33 7 Ñublense 23 8 8 7 28 31 -3 32 8 Dep. Concepción 22 9 3 10 24 25 -1 30 9 La Serena 22 7 9 6 34 35 -1 30 10 Coquimbo 21 8 5 8 29 28 1 29 11 O’Higgins 22 8 3 11 28 35 -7 27 12 Audax Italiano 22 6 7 9 25 31 -6 25 13 Huachipato 21 7 4 10 29 39 -10 25 14 U. de Concepción 22 6 4 12 17 37 -20 22 15 Cobresal 22 6 3 13 31 42 -11 21 16 U. La Calera 22 3 5 14 18 40 -22 14