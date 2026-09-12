Gabriel Maureira le da un duro golpe a Colo Colo y la Selección Chilena: inesperada lesión

El portero Gabriel Maureira sufre una inesperada lesión y le da un duro dolor de cabeza a Colo Colo y 'La Roja'.

El portero nacional, Gabriel Maureira vive de una tremenda temporada bajo los tres palos de Colo Colo, en la que el joven guardameta ha aprovechado su gran oportunidad de cuidar la portería del ‘Popular’.

Sus grandes actuaciones lo llevaron a ser una pieza fija para la Selección Chilena, en la que el golero era considerado como un jugador de jerarquía para el arco de la sub 20.

En las últimas horas, el portero de Colo Colo sufrió un inesperado traspié, en la que le da un importante dolor de cabeza al ‘Cacique’ y a la Selección Chilena sub 20 previo a los Juegos Suramericanos.

Dura lesión azota a Maureira

Maureira y una complicada lesión | Foto: Photosport

El portero de Colo Colo y la Selección Chilena sub 20, Gabriel Maureira sufrió una sensible lesión en uno de sus codos, la que lo deja fuera de los juegos Odesur con ‘La Roja’ y ausente de los próximos desafíos del ‘Cacique’.

Así lo informó hace unos instantes el periodista Christopher Brandt en su cuenta de ‘X’, en la que declaró que el joven guardameta fue liberado de la nómina de la Selección Chilena.

Publicidad

“Gabriel Maureira fue liberado de la convocatoria de los Odesur debido a la lesión que sufrió en el codo. El arquero de Colo Colo también quedó fuera del partido de mañana ante D. Concepción”, declaró.

En la Selección Chilena rápidamente tomaron la decisión para reemplazar a Gabriel Maureira y el portero que se sumará a la convocatoria es José Alburquenque, que pertenece a la Universidad de Chile.

De esta forma, Maureira recibe un inesperado baldazo de agua fría para lo que era este importante desafío para su carrera, en donde se espera que en las próximas horas se defina su tiempo de ausencia por esta lesión.

Publicidad