En noviembre del 2026, el fútbol chileno atravesará un momento de transición en su dirigencia, pues la gestión de Pablo Milad, actual presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, llegará a su fin.

Desde su llegada, el dirigente se ha enfocado en profesionalizar la administración, implementar sistemas de control interno y separar la Federación de Fútbol de la ANFP, con el objetivo de fortalecer la institucionalidad del fútbol nacional y dejar un legado duradero, pero esto todavía no ocurre.

Es por esto que en los últimos meses, se intensificaron las especulaciones sobre su continuidad, generando debates entre clubes, hinchas y periodistas sobre la posibilidad de que Milad buscara una nueva reelección.

Pablo Milad confirma que no irá a reelección en la ANFP

Tras un período de intensas críticas por el desempeño de la Selección Chilena Adulta y la Sub 20 en el Mundial, el ex Intendente de la Región del Maule había mantenido un notorio silencio.

Sin embargo, en las últimas horas, el mandamás del ente rector del balompié nacional sacó la voz y decidió dar su versión en el podcast El Gerente de The Clinic, aclarando su postura respecto a la reelección.

“Yo no voy a reelección, voy a abrir las puertas“, dijo categóricamente el vicepresidente de la Conmebol.

Pablo Milad no va a ir a reelección en la ANFP | FOTO: Andres Pina/Photosport

“Lo más importante es cumplir los objetivos que me propuse, que es separar la Federación de Fútbol de la ANFP, crear esta sociedad anónima deportiva de la ANFP y dejar todos los sistemas de control interno, de los cambios que hemos hecho, que son bastantes pero no se dicen porque no son noticia”, agregó.

Respecto a un posible sucesor, Milad mencionó a Jorge Yunge, actual secretario general de la ANFP, como un buen candidato: “Jorge (Yunge) tiene una vasta experiencia, maneja muy bien todos los temas. Es una decisión personal de él, pero tiene capacidades para poder continuar con esto”.