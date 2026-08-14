La Serena da el golpe ante la U. de Concepción y arde la lucha por el descenso: ¡La tabla!

Deportes La Serena ganó un partido clave para mantenerse en Primera División: derrotó 2-0 al Campanil y remeció la tabla de posiciones.

Deportes La Serena golpeó en los momentos precisos para llevarse un triunfo 2-0 y tres de puntos de oro ante la Universidad de Concepción en el arranque de la Fecha 19 de la Liga de Primera. Los papayeros obtuvieron su primera victoria en la segunda rueda y escaparon momentáneamente de los puestos de descenso.

Con goles del delantero Ángelo Henríquez a los 25 minutos tras una gran definición en el área y del defensa argentino Rafael Delgado a los 60′ luego de capturar un rebote en el área, los ‘Granates’ lograron un triunfo clave para zafar del fondo y que llena de oxígeno a Felipe Gutiérrez, cuyo proceso ha estado en permanente cuestionamiento.

Con este resultado, Deportes La Serena trepó al 10° lugar igualando con 23 puntos los puestos de Deportes Concepción y O’Higgins, quienes aún deben jugar esta fecha. En tanto, el ‘Campanil’ sigue en caída libre y se estancó en la 14° posición con 19 unidades.

En la próxima fecha, los serenenses recibirán de local en La Portada a Cobresal en un duelo clave en la lucha por la permanencia. El duelo está programado para el próximo domingo 23 de agosto a las 12:00 horas.

En tanto, el complicado conjunto penquista viajará hasta Viña del Mar para enfrentar a Everton el próximo lunes 24 a las 20:30 horas en el Estadio Sausalito.

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