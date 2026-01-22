En noviembre de 2022, Luis “Mago” Jiménez tomó una de las decisiones más importantes de su carrera: ponerle fin a su dilatada etapa como futbolista profesional, la que lo llevó a vestir camisetas de peso como las del Inter de Milán, Lazio, West Ham y Fiorentina, entre otros clubes.

Han pasado poco más de tres años desde aquel anuncio y el exjugador de Magallanes y Palestino ha seguido siendo protagonista, aunque lejos de las canchas. Participó en un reality como Mundos Opuestos y además ha impulsado sus propios emprendimientos, con marcas como Clo y Louis Antoine.

Ahora, eso sí, el exseleccionado chileno sigue delineando lo que será su futuro. ¿El fútbol? ¿Sus empresas? ¿Las comunicaciones? Todas esas opciones están sobre la mesa mientras analiza con calma su próximo gran paso profesional.

Luis Jiménez celebrando un gol con la camiseta de la Selección Chilena | FOTO: Andres Pina/Photosport

Luis Jiménez revela ofertas como DT y abre la puerta a un futuro en radio

En conversación con FMDOS, el “Mago” fue claro al descartar, por ahora, un rol como entrenador en el fútbol chileno, aunque reconoció que sí ha tenido propuestas concretas desde el extranjero.

“¿DT en algún equipo? De momento, no. Me ofrecieron el puesto en el extranjero, no en Chile”, manifestó el exvolante creativo, dejando en evidencia que su nombre ya empieza a sonar fuera del país para asumir un desafío en la banca.

Además, Jiménez reveló que “en Chile he tenido más propuestas de dirigente que de entrenador. De afuera sí, de DT y directivo… Es algo que estoy planteando y analizando”, explicó.

Pero eso no fue todo. El ya retirado jugador también abrió la puerta a una faceta completamente distinta, ligada a las comunicaciones. “También estoy revisando una propuesta de radio, me gustaría hacer radio”, sentenció, dejando claro que su futuro podría estar tanto en una cancha como frente a un micrófono.

