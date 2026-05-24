El aniversario número 99 de Universidad de Chile estuvo cargado de emociones, recuerdos y saludos de históricos referentes. Sin embargo, la gran bomba de la jornada llegó de manera totalmente inesperada desde el Viejo Continente.

En medio de los festejos laicos por un nuevo año de vida institucional, el Olympique de Marsella de Francia sorprendió a todos al compartir en sus plataformas oficiales una imagen de Alexis Sánchez acompañada de un afectuoso mensaje dedicado a Universidad de Chile por su aniversario.

La publicación no tardó un solo segundo en volverse viral y generar una ola de especulaciones en el medio nacional.

El gesto caló hondo en la parcialidad azul por el enorme estatus que tiene el tocopillano en el cuadro galo, donde fue máxima figura, goleador y uno de los futbolistas más queridos por la exigente hinchada de “Les Olympiens”. Por lo mismo, la fanaticada estudiantil interpretó este posteo como un tremendo “guiño” e indirecta respecto al futuro del atacante chileno.

El posteo del Olympique de Marsella

El sueño del Centenario y el deseo de Azul Azul

El nombre del formado en Cobreloa aparece constantemente en la órbita del Centro Deportivo Azul, una ilusión que se agiganta de sobremanera considerando que la institución se encuentra en la antesala de celebrar su ansiado Centenario.

De hecho, el anhelo no es solo de los hinchas; la propia presidenta de Azul Azul, Cecilia Pérez, ha reconocido públicamente en reiteradas ocasiones que en las oficinas del club existe el deseo ferviente de ver al delantero jugando en el CDA.

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Actualmente, el máximo referente de la Generación Dorada milita en las filas del Sevilla FC de España. Pese a estar en la exigente Liga de las Estrellas, su futuro siempre es una incógnita y genera rumores en cada ventana de transferencias.

¿Hay opciones reales de ver a Alexis en la U?

Aunque la ilusión es gigantesca, desde el punto de vista de la realidad contractual el panorama obliga a la cautela. Al día de hoy no existe ninguna negociación concreta ni señales oficiales por parte de su representación para un posible fichaje, sumado a que una operación de este calibre representa un esfuerzo económico titánico y casi prohibitivo para el mercado chileno. Sin embargo, en el fútbol los gestos valen oro y, tratándose de Alexis Sánchez, la hinchada de la U se aferra con todo a la esperanza de verlo alguna vez con la jineta del León.