Los calientes incidentes ocurridos tras el pitazo final del clásico entre Universidad Católica y Colo Colo en el Claro Arena siguen sumando capítulos y encendiendo el debate.

Luego de que trascendiera que la furia en el túnel se desató por supuestas burlas de los jugadores albos ante los festejos de los cruzados, una voz autorizada alzó la voz.

El histórico exvolante de ambos clubes, Jorge “Coke” Contreras, conversó en exclusiva con BOLAVIP y barrió con el plantel del Cacique, catalogando su actitud como una total ordinariez.

Para el otrora talentoso mediocampista nacional, la actitud del plantel de Macul tras quedarse con los tres puntos en el clásico cruzó todos los límites éticos y códigos no escritos que rigen la sana competencia en el balompié criollo.

“No me gustó nada eso de Colo Colo de querer juntarse en la cancha a celebrar, es de muy poco profesional y poco serio, si después van al camarín y festejan todo lo que quieren y se sacan fotos, ahí si, pero en la cancha no,

Y respecto del final, el Coke reitera que “es una falta de respeto. Hay una agresión de por medio… es que son faltas de respeto normales en el fútbol, y aquí lo que menos hay es la misma, el mismo tema”, disparó sin anestesia Contreras, evidenciando su profunda molestia por el comportamiento de los futbolistas en el terreno de juego.

Jorge “Coke” Contreras molesto con el plantel de Colo Colo.

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“No se puede aceptar el cabezazo”

Al analizar las imágenes que captaron la trastienda de la trifulca en el sector de camarines, el “Coke” fue tajante en condenar la violencia física que empañó el espectáculo deportivo, exigiendo sanciones ejemplares para los involucrados.

“Ese tipo de cabezazos que claramente en la cámara pareciera… no se puede aceptar”, sentenció de forma categórica el exseleccionado chileno, haciendo un llamado a las autoridades del tribunal de disciplina para que actúen con la máxima rigurosidad ante los hechos de violencia acontecidos en el reducto de la franja.