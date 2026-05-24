El video generó más de 2.500 comentarios y cerca de 13.000 reacciones a solo unas horas de comenzar a viralizarse.

La derrota por 1-2 ante Colo Colo en el Claro Arena no cayó nada bien entre los jugadores ni mucho menos en los hinchas de Universidad Católica.

El cuadro “Cruzado” dejó escapar un partido que comenzó ganando con el autogol de Arturo Vidal y terminó sucumbiendo por el doblete de Javier Correa, resultado que además lo mantiene lejos del liderato de la Liga de Primera.

Tras el pitazo final hubo tensión dentro de la cancha, con empujones y discusiones entre jugadores de ambos planteles. Pero el ambiente se calentó incluso más allá del campo de juego: afuera del estadio también se vivieron momentos de furia entre algunos fanáticos, golpeados por una nueva caída en el clásico.

Se viraliza la furiosa reacción de un hincha de la UC contra periodista de Minuto 90

Uno de los registros que más comenzó a circular en redes sociales tuvo como protagonista a un simpatizante de Universidad Católica y a un periodista del medio Minuto 90, quien intentó obtener impresiones tras el encuentro.

“¿Algo que decir, amigo?”, preguntó el reportero mientras grababa al hincha evidentemente molesto por el resultado.

Hincha de la UC genera indignación en redes tras descargos contra un periodista.

Publicidad

La respuesta llegó cargada de enojo: “¿Me viste la cara? No entendís’ la situación como periodista”, lanzó el fanático, mientras tapaba la cámara y tomaba con fuerza el micrófono del comunicador.

Ante la inesperada reacción, el periodista respondió intentando bajar la tensión: “¿Por qué te la echas conmigo? Estoy trabajando”.

Mira acá el viral del hincha Cruzado:

Publicidad

El momento rápidamente se viralizó en redes sociales, donde algunos cuestionaron la actitud del hincha y otros apuntaron al difícil presente emocional que dejó una nueva derrota cruzada ante su clásico rival.

En pocos minutos, el video acumuló casi 400.000 reproducciones y cerca de 13.000 reacciones y más de 2.500 comentarios, dando cuenta de lo rápido que se viralizó el momento que generó bastante indignación según se evidenció en la mayoría de los comentarios.

DATOS CLAVE

Un hincha de Universidad Católica agredió verbalmente a un periodista tras el partido.

Publicidad

El agresivo momento contra el reportero ocurrió afuera del estadio Claro Arena.