VIDEO | El fuerte cruce de Javier Correa con Manuel de Tezanos que sorprendió a todos: ‘Lo que no me gustó…”

El atacante de Colo Colo, Javier Correa sorprendió al periodista Manuel de Tezanos con este cruce en la TV.

Colo Colo en esta jornada tuvo un duro apretón dentro de la Liga de Primera, en el que los ‘Albos’ se enfrentaron ante Universidad Católica en una nueva edición de uno de los clásicos del fútbol chileno en el Claro Arena y lograron un importante triunfo tras imponerse por 2-1.

La gran figura de este duelo fue el delantero argentino Javier Correa, quien se lució con un doblete para el triunfazo de Colo Colo, que hoy en día lo tiene como cómodo líder del torneo nacional.

Tras ser la gran figura, el atacante fue invitado al panel del programa estelar de TNT Sports ‘Todos Somos Técnicos’, en el que protagonizó un incómodo momento con el periodista Manuel de Tezanos, el que sorprendió a todo el panel presente.

El goleador de Colo Colo llegó a la mesa y saludó a todos los integrantes de esta, en la que tras saludar a De Tezanos, esbozó su primera bomba, que primero, sacó risas: “justo (al lado) del que me tira bombas”.

El delantero fue la gran figura del partido | Foto: Photosport

Después de esta situación, el periodista esbozó una breve respuesta “también le tiro alabanzas cuando corresponde”, pero luego el atacante sorprendió a todos con un brutal mensaje, que dejó pasmado al periodista.

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“Lo único que me gustó de vos fue que dijiste un comentario de mi señora el otro día que no me gustó, pero bueno no pasa nada, de ahí lo hablaremos“, fue lo que dijo, sorprendiendo a todo el panel.

Luego de esto se vio bastante complicado al periodista, quien no encontraba explicación a los dichos del atacante, pero que con el correr de los minutos, esta situación se fue descompriendo, en donde al parecer el goleador ‘Albo’ logró limar asperezas con De Tezanos.

VIDEO: REVIVE EL CRUCE DE CORREA A DE TEZANOS

Correa sorprendió a De Tezanos con sus palabras 👀 pic.twitter.com/rgyYIrMHZ5 — Gerald (@g_rosalescd) May 25, 2026