No todo es alegría: José Cabero denuncia a dos jugadores de Colo Colo tras victoria ante U. de Concepción

Colo Colo debería ser pura alegría tras el sufrido triunfo ante la Universidad de Concepción el día de ayer, resultado que dejó al equipo dirigido por Fernando Ortiz en el primer lugar de la Liga de Primera 2026 junto a Deportes Limache.

Lamentablemente para los albos, no todo es felicidad: José Cabero, juez del compromiso entre el Cacique y el Campanil, denunció a dos jugadores de Colo Colo en su informe arbitral y podrían caer sanciones.

El mensaje de Romero que puede tener consecuencias. | Foto: Photosport

En el escrito, Cabero apunta a Gabriel Maureira en su primera titularidad: “El jugador número 25 de Colo Colo, Gabriel Maureira, utiliza una camiseta interior blanca, color distinto al rosado de la indumentaria incumpliendo el artículo 35 de las bases”.

Oro que no pasó colado fue Maximiliano Romero, sobre quien escribió que “El jugador número 19 Maximiliano Romero del club Colo Colo al momento de celebrar un gol exhibe un mensaje religioso (Los momentos de dios son perfectos) en su polera interior”.

Si bien es un detalle menor y ninguno arriesga sanciones deportivas, el Cacique tendrá que pagar por el ‘error’ de sus jugadores quienes, sin mediar las consecuencias, fueron acusados por José Cabero en el informe que mandó a la ANFP.

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En síntesis

El árbitro José Cabero denunció a Gabriel Maureira por utilizar una camiseta interior de color incorrecto.

Maximiliano Romero fue reportado por exhibir un mensaje religioso en su polera durante un festejo.

Colo Colo lidera la Liga de Primera 2026 junto a Deportes Limache tras el triunfo.