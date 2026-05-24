El "Cacique" festejó con todo el triunfo en el Claro Arena que los deja como sólidos líderes del torneo.

Colo Colo celebró con todo el triunfo por 2-1 sobre Universidad Católica en el Claro Arena en una fría jornada en Santiago marcando temperaturas récord: la capital registró el día más frío en 61 años en esta época, llegando a solo 3.7°C la mínima.

El equipo de Fernando Ortiz comenzó perdiendo por el autogol de Arturo Vidal, pero apareció Javier Correa con un doblete para dar vuelta el partido y consolidar al “Cacique” como líder exclusivo de la Liga de Primera con 30 puntos.

La tensión se mantuvo hasta el final. Tras el pitazo hubo empujones, reclamos y discusiones entre jugadores de ambos equipos, reflejando la importancia de un clásico que dejó a la UC estancada en la tabla y al Popular cada vez más firme rumbo al título.

Pero una vez terminado el partido, la celebración alba continuó fuera del césped con una osada publicación en redes sociales.

Colo Colo se burla de la UC sin filtro

Horas después del triunfo, la cuenta oficial de Colo Colo compartió imágenes de los festejos del plantel acompañadas únicamente por la palabra “ICE” y el emoji de un copo de nieve.

La publicación rápidamente fue interpretada por hinchas como una indirecta al apodo de “pecho frío” que suele utilizarse contra Universidad Católica. Todo esto, además, en medio de una jornada marcada por temperaturas históricamente bajas en Chile, registrándose uno de los días más fríos para esta época del año en décadas.

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El mensaje encendió las redes sociales, donde fanáticos albos celebraron el triunfo y la provocación, mientras seguidores “Cruzados” cuestionaron el tono de la publicación tras el caliente final del encuentro.

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