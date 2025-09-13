Unión Española quedó hundido en la tabla de posiciones tras sufrir una dramática derrota a manos de Audax Italiano (3-4) por la Fecha 23 de la Liga de Primera. En el estadio Santa Laura, los hispanos desaprovecharon dos veces la ventaja ante su clásico rival de colonia.

Uno que quedó dolido por la agónica caída del conjunto de Independencia fue el periodista deportivo Marco Sotomayor, reconocido hincha hispano quien no aguanta más la paupérrima campaña. “Es un equipo que si no demuestras temperamento, porque fútbol tiene muy poco, no tienes nada que hacer. Nada que hacer”, apuntó el periodista en conversación con Bolavip Chile.

“Unión Española fue a buscar las sobras de otros equipos”

“Lo he dicho 500 veces, Unión es inofensiva en las dos áreas. No tiene peso, ni defensiva, y ofensivamente”, lanzó el rostro televisivo para luego lapidar al plantel que dirige Miguel Ramírez: “(Ignacio) Jeraldino es una lágrima, es un desastre, es un tipo que no sé cuántos partidos debe llevar o cuánto es el registro goleador que lleva esta temporada”.

“Contratan a Insaurralde, que está claro que no puede jugar mucho rato, porque tiene una lesión crónica. Trajeron a (Matías) Suárez, otro que llegó quemando aceite. Van a buscar a este cabro Ratotti, que va por fuera, y traes a Insaurralde que puede jugar 20 minutos y no tienes poder de gol”, apuntó.

En esa línea, Sotomayor profundizó y realizó un descarnado análisis: “¿Piensas que te vas a salvar así del descenso? Yo sé que esta frase suena fuerte pero fueron a buscar las sobras de otro equipo, ¿cachai? Si a (Fabricio) Formiliano la U le había dado de baja, llegó como jugador libre. (Bianneider) Tamayo no jugaba. Huerta. ¿Entró Huerta hoy o no? Entonces a quién fuiste a buscar…”, cerró.

Con esta derrota, Unión Española sigue sin zafar de los puestos de descenso directo. Los hispanos quedaron en el penúltimo lugar de la tabla de posiciones con 17 puntos, tres por delante de Deportes Iquique (16°).