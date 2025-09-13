Colo Colo y Universidad de Chile están a pocas horas de verse las caras por la Supercopa. Todo estaba -de cierto modo- bien encaminado para disputar el compromiso. Sin embargo, un grave suceso en Santa Laura nuevamente pone en jaque el encuentro.

Esta tarde, Unión Española recibió al Audax Italiano por la vigesimotercera jornada de la Liga de Primera 2025. Los hispanos se imponían por 3 a 2 hasta el final del encuentro, pero los itálicos lograron la remontada y se llevaron la victoria por 4 a 3.

Franco Troyanski fue el verdugo del cuadro de Independencia. En los 87′ y en el 91, el jugador audino amargó la tarde de los hispanos. Esto no cayó nada bien en la hinchada local que generó desmanes en Santa Laura.

Los ánimos se caldearon y hubo expulsados. En las gradas, según registros de Radio ADN, se pudo ver como los hinchas locales lanzaron proyectiles hacia la barra visitante en la galería norte del recinto.

“En el momento de los incidentes, la voz del estadio Santa Laura le pidió a la parcialidad itálica abandonar el reducto inmediatamente a través de los altoparlantes“, aclararon.

¿Vaticinio? alcalde de Independencia predijo desmanes

El alcalde de Independencia, Agustín Iglesias, manifestó su preocupación de cara a este fin de semana de fútbol. Aunque precisamente lo hizo por la Supercopa entre albos y azules, sus dichos toman sentido para este compromiso.

“Hay obras en curso en el estadio. La ANFP hizo un esfuerzo para proteger las obras que están en el lado norte del estadio, pero el recinto sigue con obras”, detalló el jefe comunal.

Además, sostuvo que los escombros presentes aún en Santa Laura podían ser usados como proyectiles. “Si sucede algo el día domingo, los responsables serán los que autorizaron el partido y quienes insistieron en que el partido se jugara”.

Caos en Santa Laura pone en riesgo la Supercopa entre Colo Colo y Universidad de Chile (Foto: Photosport)

¿Qué pasará con la Supercopa?

De momento, no existen voces oficiales de cara al partido por la Supercopa entre Colo Colo y Universidad de Chile. Considerando estos hechos, bien podría haber un vuelco de última hora de cara a este ya postergado compromiso.