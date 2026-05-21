Unión Española sorprende en el mercado y tendría listo a este ex U. Católica.

La primera rueda dentro del fútbol chileno está muy cerca de llegar a su fin en cada una de sus divisiones y los equipos ya empiezan a pensar en lo que es el mercado de pases que ya se avecina.

Si bien el mercado aún no se activa, distintos clubes ya empiezan a analizar y ver opciones para poder reforzar sus planteles para la segunda parte del año, en donde hay un club que ya empieza a mover sus grúas.

Se trata de la Unión Española, el conjunto que hoy milita en la Liga de Ascenso se mantiene firme en su objetivo de retornar a la división de honor y para esto, sabe que es crucial sumar importantes incorporaciones para nutrir el plantel que comanda Ronald Fuentes.

En las últimas horas, una importante noticia es la que se dio a conocer para el hincha ‘Hispano’ y se trata de quien podría ser el primer refuerzo para el segundo semestre para el equipo, en la que trata de un viejo conocido que retornaría al club.

Pinares volvería a Unión Española | Foto: Photosport

Se trata del volante César Pinares, quien quedó como agente libre tras su salida anticipada de Deportes Limache durante el primer semestre y hoy, estaría muy cerca de volver al conjunto de Independencia.

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Así lo informó en las últimas horas el periodista de ‘Independencia Hispana’, Bastián Guiñez en su cuenta de ‘X’, en la que indicó que estaría todo acordado para la vuelta de Pinares a Unión Española.

“Información: Cesar Pinares es refuerzo de Unión Española para el segundo semestre”, fue lo que indicó el comunicador.

Esta noticia sin duda sería un tremendo golpazo para el mercado en la Liga de Ascenso, en donde los ‘Hispanos’ no quieren perder tiempo y buscan reforzarse con grandes nombres para poder lograr su vuelta a primera división.

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Cesar Pinares es refuerzo de Unión Española para el segundo semestre.@IndepeHispana — Bastian (@BastianBiguinez) May 21, 2026

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