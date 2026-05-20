Hinchas de Deportes Concepción explotan contra el plantel y apuntan contra tres nombres: “¡Fuera!”

La barra del 'León de Collao' perdió la paciencia tras la pésima campaña del Conce. En un lienzo, los hinchas apuntaron contra los dirigentes.

La crisis golpea fuerte a Deportes Concepción en la Liga de Primera. El conjunto lila atraviesa un complejo presente futbolístico y las alarmas ya comienzan a encenderse en Collao en medio de una temporada muy por debajo de las expectativas.

El “León de Collao” marcha en el último lugar de la tabla de posiciones con apenas 8 puntos en una campaña donde apenas suman un triunfo y ninguna victoria como local en el Estadio Ester Roa Rebolledo. Para colmo, este lunes se confirmó el despido del técnico Walter Lemma, el segundo caído de la banca lila en el año tras la salida de Patricio Almendra.

La derrota del Conce ante Everton terminó por gatillar la salida del técnico Walter Lemma (Photosport).

El irregular rendimiento del equipo ha provocado un creciente malestar entre los fanáticos, quienes este jueves perdieron definitivamente la paciencia con el plantel y la dirigencia. En las afueras del centro de entrenamiento de Nonguén, en la región del Biobío, apareció un amenazante lienzo con un mensaje directo hacia los jugadores: “Entrenen hasta que ganen”.

El descontento también se trasladó a redes sociales, donde barristas lilas expresaron duras críticas por la campaña del equipo y la situación institucional. “Hoy barristas de Los Lilas demostrando nuevamente el descontento, ahora con acción directa en Leonguén durante los entrenamientos de los Leones. Esto por la pésima campaña futbolística y las problemáticas administrativas que han conllevado a esto”, señalaron.

Además, otro lienzo instalado por los hinchas apuntó directamente contra integrantes de la dirigencia, mencionando a Fernando Lazcano, Cristian Garrido y Aiderson Abreu. La tensión es total en la capital penquista.

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En síntesis…