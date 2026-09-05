La fecha 24 de la Primera B se sigue disputando y Cobreloa le pierde la pisada a Santiago Wanderers en la disputa por el liderato.

Este sábado se disputó un partidazo en la Liga de Ascenso 2026 o más conocida como la Primera B, donde San Luis de Quillota dio la sorpresa y goleó por 4-2 a Cobreloa, por la fecha 24 del torneo.

Los Canarios frenaron a uno de los punteros, que necesitaba del triunfo para seguir palmo a palmo con Santiago Wanderers en la cima.

Pero los dirigidos por Humberto ‘Chupete’ Suazo dijeron otra cosa y dejaron los tres puntos en el Estadio Lucio Fariña, con un triplete de Sebastián Parada y otro tanto de Ignacio Meza.

Con este resultado, San Luis escaló a la tercera posición con 38 puntos, quedando cerca de Cobreloa que se queda en la segunda ubicación con 41 unidades.

Mientras que ahora el líder exclusivo es Wanderers, que suma 44 puntos luego del triunfo por 1-0 sobre Deportes Iquique en la misma cancha el viernes.

Deportes Santa Cruz se aferra a la permanencia

En el otro extremo de la clasificación, Deportes Santa Cruz rescató un punto de oro ante Unión Española, pues el elenco de la Sexta Región empató 1-1 en casa, quedando tres puntos por encima del colista Rangers de Talca.

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Los rojinegros están teniendo una notable remontada, con tres triunfos consecutivos, que los tienen al acecho de los Comerciantes con 15 puntos. El viernes vencieron por 1-0 a Deportes Temuco en la Región del Maule.

Deportes Santa Cruz y Unión Española repartieron puntos. (Foto: @ueoficial)

La tabla de posiciones de la Primera B:

Pos. Equipo PTS J G E P GF GC Dif. 1 Santiago Wanderers 44 23 12 8 3 40 22 +18 2 Cobreloa 41 23 11 8 4 42 27 +15 3 San Luis de Quillota 38 23 10 8 5 36 28 +8 4 Deportes Antofagasta 37 22 10 7 5 40 22 +18 5 Magallanes 36 23 10 6 7 38 37 +1 6 Unión Española 35 23 10 5 8 30 29 +1 7 Deportes Puerto Montt 34 23 10 4 9 25 27 -2 8 San Marcos de Arica 31 23 7 10 6 25 20 +5 9 Deportes Recoleta 31 22 8 7 7 32 31 +1 10 Deportes Copiapó 31 23 8 7 8 31 35 -4 11 Deportes Temuco 28 23 7 7 9 36 34 +2 12 Deportes Iquique 25 23 5 10 8 31 28 +3 13 Unión San Felipe 22 23 5 7 11 15 37 -22 14 Curicó Unido 21 23 5 9 9 20 34 -14 15 Deportes Santa Cruz 18 23 3 9 11 25 38 -13 16 Rangers de Talca 15 23 3 6 14 20 37 -17