Una dolorosa derrota sufrió Santiago Wanderers esta noche por la fecha 25 de la Liga de Ascenso o más conocida como Primera B, donde se inclinó por 3-0 en su visita a Deportes Temuco en La Araucanía.
Los Caturros vienen siendo el líder del la tabla de posiciones con 44 puntos, separados por solo tres unidades de su escolta que es Cobreloa, quien ahora tienen la gran chance de alcanzarlos.
El Indio Pije se impuso con un doblete de Diego Sánchez (19′ y 56′) y un tanto de Luis Miguel Acevedo en los descuentos (90+5′).
Diego Sánchez brilló en una fría noche en Temuco. (Foto: @deportes_temuco_oficial)
Con este resultado, los dirigidos por Emiliano Astorga se recuperan de la derrota del pasado viernes ante el colista Rangers de Talca y escalan a la décima posición con 31 puntos.
Mientras que los porteños ahora deben esperar lo que hagan los Mineros, que el jueves a las 20:00 horas visitan a Deportes Antofagasta en el clásico de la Segunda Región.
La gran sorpresa de esta jornada la dio justamente Rangers, que venció por 2-1 de visita a Deportes Puerto Montt y consiguió su cuarto triunfo al hilo, alcanzando a Deportes Santa Cruz en la lucha por salvarse del descenso.
En otro duelo, Curicó Unido volvió al triunfo venciendo por 2-1 a Unión Española en La Granja, llegando a 24 puntos para distanciarse de los puestos de peligro.
La tabla de posiciones de la Primera B:
|Pos.
|Equipo
|PTS
|J
|G
|E
|P
|GF
|GC
|Dif.
|1
|Santiago Wanderers
|44
|24
|12
|8
|4
|40
|25
|+15
|2
|Cobreloa
|41
|23
|11
|8
|4
|42
|27
|+15
|3
|San Luis de Quillota
|38
|23
|10
|8
|5
|36
|28
|+8
|4
|Deportes Antofagasta
|37
|23
|10
|7
|6
|41
|24
|+17
|5
|Magallanes
|36
|23
|10
|6
|7
|38
|37
|+1
|6
|Unión Española
|35
|24
|10
|5
|9
|31
|31
|0
|7
|Deportes Recoleta
|34
|23
|9
|7
|7
|34
|32
|+2
|8
|Deportes Puerto Montt
|34
|24
|10
|4
|10
|26
|29
|-3
|9
|San Marcos de Arica
|33
|23
|8
|9
|6
|27
|21
|+6
|10
|Deportes Temuco
|31
|24
|8
|7
|9
|39
|34
|+5
|11
|Deportes Copiapó
|30
|23
|8
|6
|9
|32
|37
|-5
|12
|Deportes Iquique
|25
|23
|5
|10
|8
|31
|28
|+3
|13
|Curicó Unido
|24
|24
|6
|9
|9
|22
|35
|-13
|14
|Unión San Felipe
|22
|23
|5
|7
|11
|15
|37
|-22
|15
|Deportes Santa Cruz
|18
|23
|3
|9
|11
|25
|38
|-13
|16
|Rangers de Talca
|18
|24
|4
|6
|14
|22
|38
|-16