Este martes comenzó a disputarse la fecha 25 de la Liga de Ascenso, donde el puntero Santiago Wanderers cayó por 3-0 en Temuco.

Una dolorosa derrota sufrió Santiago Wanderers esta noche por la fecha 25 de la Liga de Ascenso o más conocida como Primera B, donde se inclinó por 3-0 en su visita a Deportes Temuco en La Araucanía.

Los Caturros vienen siendo el líder del la tabla de posiciones con 44 puntos, separados por solo tres unidades de su escolta que es Cobreloa, quien ahora tienen la gran chance de alcanzarlos.

El Indio Pije se impuso con un doblete de Diego Sánchez (19′ y 56′) y un tanto de Luis Miguel Acevedo en los descuentos (90+5′).

Diego Sánchez brilló en una fría noche en Temuco. (Foto: @deportes_temuco_oficial)

Con este resultado, los dirigidos por Emiliano Astorga se recuperan de la derrota del pasado viernes ante el colista Rangers de Talca y escalan a la décima posición con 31 puntos.

Mientras que los porteños ahora deben esperar lo que hagan los Mineros, que el jueves a las 20:00 horas visitan a Deportes Antofagasta en el clásico de la Segunda Región.

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La gran sorpresa de esta jornada la dio justamente Rangers, que venció por 2-1 de visita a Deportes Puerto Montt y consiguió su cuarto triunfo al hilo, alcanzando a Deportes Santa Cruz en la lucha por salvarse del descenso.

En otro duelo, Curicó Unido volvió al triunfo venciendo por 2-1 a Unión Española en La Granja, llegando a 24 puntos para distanciarse de los puestos de peligro.

La tabla de posiciones de la Primera B:

Pos. Equipo PTS J G E P GF GC Dif. 1 Santiago Wanderers 44 24 12 8 4 40 25 +15 2 Cobreloa 41 23 11 8 4 42 27 +15 3 San Luis de Quillota 38 23 10 8 5 36 28 +8 4 Deportes Antofagasta 37 23 10 7 6 41 24 +17 5 Magallanes 36 23 10 6 7 38 37 +1 6 Unión Española 35 24 10 5 9 31 31 0 7 Deportes Recoleta 34 23 9 7 7 34 32 +2 8 Deportes Puerto Montt 34 24 10 4 10 26 29 -3 9 San Marcos de Arica 33 23 8 9 6 27 21 +6 10 Deportes Temuco 31 24 8 7 9 39 34 +5 11 Deportes Copiapó 30 23 8 6 9 32 37 -5 12 Deportes Iquique 25 23 5 10 8 31 28 +3 13 Curicó Unido 24 24 6 9 9 22 35 -13 14 Unión San Felipe 22 23 5 7 11 15 37 -22 15 Deportes Santa Cruz 18 23 3 9 11 25 38 -13 16 Rangers de Talca 18 24 4 6 14 22 38 -16