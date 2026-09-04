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Liga de Ascenso

¿Básico o Premium? La única señal de TNT Sports que transmite Santiago Wanderers vs. Iquique en Primera B

Santiago Wanderers y Deportes Iquique abren la fecha 24 de la Primera B con un duelo clave en la lucha por el ascenso.

Wanderers vs. Iquique, por la Fecha 24 del ascenso.
© ChatGPTWanderers vs. Iquique, por la Fecha 24 del ascenso.

Santiago Wanderers buscará seguir en lo más alto de la Primera B, y este viernes tendrá una nueva oportunidad para quedar como único líder de la Liga de Ascenso cuando enfrente por la Fecha 24 a Deportes Iquique, en un partido clave para sacarle ventaja a Cobreloa en la cima.

El Decano llega al compromiso con 41 puntos y viene de conseguir una agónica victoria frente a Magallanes, resultado que le permitió instalarse como líder junto a los Naranjas. Una victoria ante los Dragones Celestes podría dejar a los porteños como únicos líderes, aunque para ello también deberán esperar un tropiezo de Cobreloa.

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Al frente estará un Deportes Iquique que atraviesa una realidad completamente distinta. Los nortinos marchan en el duodécimo puesto con 25 unidades y necesitan con urgencia volver a sumar de a tres para comenzar a acercarse a los puestos de liguilla. Los Dragones Celestes llegan golpeados después de perder como locales por 1-0 ante San Luis, por lo que buscarán recuperarse en su visita a la Región de Valparaíso.

¿A qué hora juegan Santiago Wanderers vs. Deportes Iquique?

El partido entre Santiago Wanderers y Deportes Iquique se disputará este viernes a las 18:00 horas en el Estadio Lucio Fariña Fernández de Quillota, dando inicio a la fecha 24 de la Liga de Ascenso.

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¿Dónde ver Santiago Wanderers vs. Deportes Iquique?

El encuentro será transmitido por televisión a través de la señal Premium de TNT Sports, mientras que en streaming podrá ser seguido mediante HBO Max.

Tabla de posiciones Primera B

Rodrigo Realpe
Rodrigo Realpe
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