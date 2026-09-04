¿Básico o Premium? La única señal de TNT Sports que transmite Santiago Wanderers vs. Iquique en Primera B

Santiago Wanderers y Deportes Iquique abren la fecha 24 de la Primera B con un duelo clave en la lucha por el ascenso.

Santiago Wanderers buscará seguir en lo más alto de la Primera B, y este viernes tendrá una nueva oportunidad para quedar como único líder de la Liga de Ascenso cuando enfrente por la Fecha 24 a Deportes Iquique, en un partido clave para sacarle ventaja a Cobreloa en la cima.

El Decano llega al compromiso con 41 puntos y viene de conseguir una agónica victoria frente a Magallanes, resultado que le permitió instalarse como líder junto a los Naranjas. Una victoria ante los Dragones Celestes podría dejar a los porteños como únicos líderes, aunque para ello también deberán esperar un tropiezo de Cobreloa.

Al frente estará un Deportes Iquique que atraviesa una realidad completamente distinta. Los nortinos marchan en el duodécimo puesto con 25 unidades y necesitan con urgencia volver a sumar de a tres para comenzar a acercarse a los puestos de liguilla. Los Dragones Celestes llegan golpeados después de perder como locales por 1-0 ante San Luis, por lo que buscarán recuperarse en su visita a la Región de Valparaíso.

¿A qué hora juegan Santiago Wanderers vs. Deportes Iquique?

El partido entre Santiago Wanderers y Deportes Iquique se disputará este viernes a las 18:00 horas en el Estadio Lucio Fariña Fernández de Quillota, dando inicio a la fecha 24 de la Liga de Ascenso.

¿Dónde ver Santiago Wanderers vs. Deportes Iquique?

El encuentro será transmitido por televisión a través de la señal Premium de TNT Sports, mientras que en streaming podrá ser seguido mediante HBO Max.

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Tabla de posiciones Primera B