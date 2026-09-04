La pelotita ya comenzó a rodar en la fecha 24 de la Liga de Ascenso o más conocida como Primera B, donde Santiago Wanderers se impuso por 1-0 a Deportes Iquique y queda como único líder en la tabla de posiciones.
Los Caturros se impusieron gracias a la solitaria anotación de Joaquín Silva a los 25 minutos del primer tiempo. El partido se jugó en el Estadio Lucio Fariña de Quillota.
Con este resultado, Wanderers se despega de Cobreloa en la cima con 44 puntos, aunque el domingo los loínos jugarán su partido contra San Luis de Quillota, en la misma cancha.
Santiago Wanderers le mete presión a Cobreloa. (Foto: Sebastián Cisternas/Photosport)
Rangers sigue de remontada
En el otro extremo de la clasificación, Rangers de Talca sigue remontando desde el fondo y ahora está a solo dos puntos de salir de la zona de descenso, luego de vencer por 1-0 a Deportes Temuco en la Región del Maule.
Los Rojinegros lograron su tercer triunfo consecutivo gracias al gol de Lautaro Rigazzi a los 15 minutos de la primera parte.
El Piducano ahora suma 15 puntos, acechando a Deportes Santa Cruz que tiene 17 unidades y recibe este sábado a Unión Española.
Rangers volvió a ganar un partido de local en la Primera B después de 313 días. Además, el arquero Cristian Campestrini se convirtió en el jugador activo más longevo en la historia del fútbol chileno, con 46 años.
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La tabla de posiciones de la Primera B
|Pos.
|Equipo
|PTS
|J
|G
|E
|P
|GF
|GC
|Dif.
|1
|Santiago Wanderers
|44
|23
|12
|8
|3
|40
|22
|+18
|2
|Cobreloa
|41
|22
|11
|8
|3
|40
|23
|+17
|3
|Deportes Antofagasta
|37
|22
|10
|7
|5
|40
|22
|+18
|4
|San Luis de Quillota
|35
|22
|9
|8
|5
|32
|26
|+6
|5
|Magallanes
|35
|22
|10
|5
|7
|38
|37
|+1
|6
|Unión Española
|34
|22
|10
|4
|8
|29
|28
|+1
|7
|Deportes Recoleta
|31
|22
|8
|7
|7
|32
|31
|+1
|8
|Deportes Puerto Montt
|31
|22
|9
|4
|9
|23
|27
|-4
|9
|San Marcos de Arica
|30
|22
|7
|9
|6
|25
|20
|+5
|10
|Deportes Copiapó
|30
|22
|8
|6
|8
|31
|35
|-4
|11
|Deportes Temuco
|28
|23
|7
|7
|9
|36
|34
|+2
|12
|Deportes Iquique
|25
|23
|5
|10
|8
|31
|28
|+3
|13
|Curicó Unido
|21
|22
|5
|9
|8
|20
|32
|-12
|14
|Unión San Felipe
|21
|22
|5
|6
|11
|15
|37
|-22
|15
|Deportes Santa Cruz
|17
|22
|3
|8
|11
|24
|37
|-13
|16
|Rangers de Talca
|15
|23
|3
|6
|14
|20
|37
|-17