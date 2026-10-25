Ñublense volvió a los triunfos en la Liga de Primera tras vencer 2-1 a Coquimbo Unido por la Fecha 25. Luego de la apabullante derrota ante Universidad de Chile, los chillanejos le pusieron fin al ciclo del técnico Juan José Ribera, y este domingo rompieron la sequía de victorias para volver a soñar con copas internacionales.

A los 13′, Luis Riveros dio la sorpresa en el Nelson Oyarzún tras definir dentro del área para el 1-0 de los Piratas. Pero los chillanejos llegaron rápidamente al empate: una mano en el área de Alejandro Camargo, le permitió a Matías Plaza definir desde lanzamiento penal el 1-1 a los 37′.

Y cuando parecía que la igualdad se sellaba en Chillán, apareció Diego Sanhueza de cabeza a los 81′ para clavar el 2-1 y el desahogo total de los ‘Diablos Rojos’ para volver a meterse en la lucha por copas internacionales.

Con este triunfo, el cuadro chillanejo llegó a 35 puntos y se ubicó en el 7° puesto, mientras que el vigente campeón del fútbol chileno se sigue hundiendo en la Liga de Primera: 10° lugar con 32 unidades.

Así queda la tabla de posiciones de la Liga de Primera

Pos. Club PJ G E P GF GC DG Pts 1 Colo-Colo 24 17 3 4 50 27 23 54 2 U. de Chile 24 13 6 5 41 19 22 45 3 U. Católica 24 14 3 7 50 33 17 42 4 Everton 24 11 6 7 40 27 13 39 5 Palestino 24 11 4 9 38 35 3 37 6 Huachipato 25 10 5 10 35 40 -5 35 7 Ñublense 25 9 8 8 30 38 -8 35 8 Deportes Limache 24 10 4 10 45 37 8 34 9 La Serena 25 8 9 8 39 42 -3 33 10 Coquimbo Unido 25 9 5 11 37 36 1 32 11 Concepción 25 9 5 11 27 30 -3 32 12 Audax Italiano 24 7 8 9 27 32 -5 29 13 O’Higgins 25 8 4 13 29 39 -10 28 14 Cobresal 25 7 5 13 36 46 -10 26 15 Univ. Concepción 24 6 5 13 18 40 -22 23 16 U. La Calera 25 4 6 15 20 42 -22 18