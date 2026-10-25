Ñublense volvió a los triunfos en la Liga de Primera tras vencer 2-1 a Coquimbo Unido por la Fecha 25. Luego de la apabullante derrota ante Universidad de Chile, los chillanejos le pusieron fin al ciclo del técnico Juan José Ribera, y este domingo rompieron la sequía de victorias para volver a soñar con copas internacionales.
A los 13′, Luis Riveros dio la sorpresa en el Nelson Oyarzún tras definir dentro del área para el 1-0 de los Piratas. Pero los chillanejos llegaron rápidamente al empate: una mano en el área de Alejandro Camargo, le permitió a Matías Plaza definir desde lanzamiento penal el 1-1 a los 37′.
Y cuando parecía que la igualdad se sellaba en Chillán, apareció Diego Sanhueza de cabeza a los 81′ para clavar el 2-1 y el desahogo total de los ‘Diablos Rojos’ para volver a meterse en la lucha por copas internacionales.
Con este triunfo, el cuadro chillanejo llegó a 35 puntos y se ubicó en el 7° puesto, mientras que el vigente campeón del fútbol chileno se sigue hundiendo en la Liga de Primera: 10° lugar con 32 unidades.
Así queda la tabla de posiciones de la Liga de Primera
|Pos.
|Club
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|Colo-Colo
|24
|17
|3
|4
|50
|27
|23
|54
|2
|U. de Chile
|24
|13
|6
|5
|41
|19
|22
|45
|3
|U. Católica
|24
|14
|3
|7
|50
|33
|17
|42
|4
|Everton
|24
|11
|6
|7
|40
|27
|13
|39
|5
|Palestino
|24
|11
|4
|9
|38
|35
|3
|37
|6
|Huachipato
|25
|10
|5
|10
|35
|40
|-5
|35
|7
|Ñublense
|25
|9
|8
|8
|30
|38
|-8
|35
|8
|Deportes Limache
|24
|10
|4
|10
|45
|37
|8
|34
|9
|La Serena
|25
|8
|9
|8
|39
|42
|-3
|33
|10
|Coquimbo Unido
|25
|9
|5
|11
|37
|36
|1
|32
|11
|Concepción
|25
|9
|5
|11
|27
|30
|-3
|32
|12
|Audax Italiano
|24
|7
|8
|9
|27
|32
|-5
|29
|13
|O’Higgins
|25
|8
|4
|13
|29
|39
|-10
|28
|14
|Cobresal
|25
|7
|5
|13
|36
|46
|-10
|26
|15
|Univ. Concepción
|24
|6
|5
|13
|18
|40
|-22
|23
|16
|U. La Calera
|25
|4
|6
|15
|20
|42
|-22
|18