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Liga de Primera

Ñublense vence a Coquimbo y vuelve al triunfo tras cinco derrotas consecutivas: así queda la tabla

Ñublense cortó una racha de cinco derrotas al hilo tras vencer 2-1 a Coquimbo Unido en Chillán.

Triunfazo de Ñublense ante Coquimbo Unido en Chillán.
© PhotosportTriunfazo de Ñublense ante Coquimbo Unido en Chillán.

Ñublense volvió a los triunfos en la Liga de Primera tras vencer 2-1 a Coquimbo Unido por la Fecha 25. Luego de la apabullante derrota ante Universidad de Chile, los chillanejos le pusieron fin al ciclo del técnico Juan José Ribera, y este domingo rompieron la sequía de victorias para volver a soñar con copas internacionales.

A los 13′, Luis Riveros dio la sorpresa en el Nelson Oyarzún tras definir dentro del área para el 1-0 de los Piratas. Pero los chillanejos llegaron rápidamente al empate: una mano en el área de Alejandro Camargo, le permitió a Matías Plaza definir desde lanzamiento penal el 1-1 a los 37′.

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Y cuando parecía que la igualdad se sellaba en Chillán, apareció Diego Sanhueza de cabeza a los 81′ para clavar el 2-1 y el desahogo total de los ‘Diablos Rojos’ para volver a meterse en la lucha por copas internacionales.

Con este triunfo, el cuadro chillanejo llegó a 35 puntos y se ubicó en el 7° puesto, mientras que el vigente campeón del fútbol chileno se sigue hundiendo en la Liga de Primera: 10° lugar con 32 unidades.

Así queda la tabla de posiciones de la Liga de Primera

Pos.ClubPJGEPGFGCDGPts
1Colo-Colo24173450272354
2U. de Chile24136541192245
3U. Católica24143750331742
4Everton24116740271339
5Palestino2411493835337
6Huachipato25105103540-535
7Ñublense259883038-835
8Deportes Limache24104104537834
9La Serena258983942-333
10Coquimbo Unido2595113736132
11Concepción2595112730-332
12Audax Italiano247892732-529
13O’Higgins2584132939-1028
14Cobresal2575133646-1026
15Univ. Concepción2465131840-2223
16U. La Calera2546152042-2218
Rodrigo Realpe
Rodrigo Realpe
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