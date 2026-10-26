Universidad de Chile confirma su formación titular para recibir a Everton en Rancagua

El elenco universitario ratificó el once inicial de Fernando Gago para el duelo en el Estadio El Teniente.

Universidad de Chile tiene todo listo para enfrentar a Everton de Viña del Mar por la fecha 25 de la Liga de Primera. El conjunto estudiantil tiene una inmejorable oportunidad en la categoría de honor.

Debido al empate de Colo Colo, el cuadro azul puede recortar puntos con el líder y, a su vez, puede aprovechar la derrota de Universidad Católica para obtener ventaja en la lucha por el cupo Chile 2.

Esto bien lo sabe Fernando Gago, que tiene formación ratificada para recibir al elenco ruletero en el Estadio El Teniente de Rancagua. No hay mayores sorpresas del DT argentino.

¿La razón? Repite el dibujo que goleó 6-0 a Ñublense en el mismo recinto. A pesar de los regresos de Octavio Rivero y Lucas Barrera a la convocatoria, los aludidos tendrán que esperar para sumar minutos.

Cabe consignar que en la previa de este duelo, Universidad de Chile marcha en la segunda ubicación de la tabla de posiciones. Acumula 45 puntos y está a 10 unidades de Colo Colo.

Fernando Gago definió el esquema estelar de Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

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La formación de Universidad de Chile vs. Everton

El XI inicial universitario será con: Gabriel Castellón; Nicolás Ramírez, Igor Lichnovsky, Matías Zaldivia; Maximiliano Guerrero, Charles Aránguiz, Tobías Reinhart, Agustín Arce, Marcelo Morales; Eduardo Vargas e Ignacio Vásquez.

Dicho compromiso entre Universidad de Chile y Everton está pactado para este lunes 26 de octubre. Se jugará a partir de las 18:00 horas en el Estadio El Teniente de Rancagua.