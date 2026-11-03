Nuevo horario para el duelo entre Universidad Católica y Deportes Limache por la Liga de Primera

El duelo entre Universidad Católica y Deportes Limache tendrá una modificación en su horario.

La ANFP continúa ajustando la programación de próxima fecha en la Liga de Primera y hace unos instantes se confirmó un nuevo cambio de horario en uno de los partidos por la 27° jornada.

Se trata del duelo entre Universidad Católica y Deportes Limache, el que en una primera instancia estaba programado para el domingo 8 de noviembre a las 20:00 horas en el Claro Arena, ahora tendrá un nuevo horario a las 12:30 horas.

¿La razón? el conjunto que comanda Daniel Garnero aún tiene chances matemáticas de poder ser campeón del torneo y para la justicia deportiva, desde la ANFP decidieron mover este compromiso para antes del duelo de Colo Colo, quien podría coronarse como campeón este fin de semana.

De esta forma, los ‘Cruzados’ nuevamente sufrieron una reprogramación en su horario para un partido de la Liga de Primera, tal como ocurrió en el reciente compromiso ante la Universidad de Chile, el que también se disputó a las 12:30 horas.

El duelo entre la UC y Limache tiene nuevo horario | Foto: Photosport

Ahora, la Universidad Católica y Deportes Limache deberán reprogramar su agenda para lo que será este importante duelo para ambos, en donde necesitan sumar puntos para lo que es el objetivo de los dos clubes en poder decir presente en competencias internacionales en el 2027.

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El otro partido que cambia de día y horario

El otro partido del fútbol chileno que también fue modificado es el disputarán Universidad de Concepción y O’Higgins de Rancagua, el que en una primera instancia se iba a disputar el jueves 5 de noviembre a las 20:00 horas, pero ahora se disputará el domingo 8 de noviembre a ese mismo horario.