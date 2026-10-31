Todos los detalles para lo que será una nueva edición del Clásico Universitario entre la UC y la U.

La Liga de Primera del fútbol chileno vivirá una de sus jornadas más importantes, en donde Universidad Católica y Universidad de Chile se verán las caras en una nueva edición del Clásico Universitario, uno de los partidos más atractivos de nuestro país.

Ambos equipos protagonizarán un duelo de alto impacto en su lucha por quedarse con los tres puntos, en un encuentro que promete emociones y que puede ser determinante para sus aspiraciones al Chile 2, el que es el objetivo de ambos.

Para este compromiso, Universidad Católica llega con el ánimo por el piso tras lo que han sido sus últimos dos resultados, su derrota por 3-1 ante Unión La Calera y su igualdad a un tanto ante Audax Italiano, el que lo hizo perder terreno en la lucha por el Chile 2.

Por otra parte, Universidad de Chile aterriza al Claro Arena con el ánimo arriba tras lo que fue su goleada por 4-1 a Everton de Viña del Mar, en la que llega bien aspectado en su nivel futbolístico, algo que espera reflejar en condición de visita ante su clásico rival.

Un nuevo Clásico Universitario se disputará en Chile | Foto: Photosport

En la tabla de posiciones, Universidad Católica hoy en día se encuentra en el tercer lugar con 43 puntos, mientras que la Universidad de Chile se mantiene en el segundo puesto con 48 unidades.

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¿Cuándo juegan Universidad Católica vs. Universidad de Chile por el Clásico Universitario?

El encuentro entre Universidad Católica y Universidad de Chile se disputará este domingo 1 de noviembre a partir de las 12:30 horas de Chile, en el Claro Arena.

¿Dónde ver Universidad Católica vs. Universidad de Chile en Chile?

El Clásico Universitario entre Universidad Católica y Universidad de Chile se podrá ver en Chile a través de TNT Sports Premium. Además, el encuentro estará disponible vía streaming en HBO MAX.