Los hinchas de Universidad de Chile pueden suspirar en la previa de su visita a O’Higgins. La razón: el cuadro celeste tomó una importante determinación respecto a dicho compromiso.

En la antesala del duelo por la fecha 28 de la Liga de Primera 2025, la directiva rancagüina definió qué hacer con el público azul. Según indicó Radio ADN, la noticia es positiva para los fanáticos laicos.

¿Por qué? La cúpula de O’Higgins se la jugó e intentará que la Delegación Presidencial acepte la concurrencia de los seguidores estudiantiles. Todo quedará en manos de las autoridades.

Cabe destacar que los azules volvieron al Estadio El Teniente en 2024. La hinchada de Universidad de Chile se mantuvo vetada desde 2022 por el antiguo alcalde de Rancagua, el formalizado Juan Ramón Godoy.

Este último se encuentra en prisión preventiva, por lo que su decisión quedó en el olvido. De esta manera, habrá que esperar por la última palabra, la que no recae en el elenco organizador.

Universidad de Chile visitará a O’Higgins en la fecha 28 de la Liga de Primera. (Imagen: Photosport)

La lucha entre Universidad de Chile y O’Higgins

Cabe destacar que azules y celestes se mantienen distanciados por tan solo cinco puntos en la tabla de posiciones: tienen un objetivo en común. ¿Cuál? El tercer lugar en el certamen local.

La razón: entrega un boleto a las fases previas de Copa Libertadores. Por eso, dicho partido tras el receso por la doble fecha FIFA tomará un sabor especial. De su resultado dependerá el futuro internacional de ambos clubes.

En resumen: