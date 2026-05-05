Pablo Milad perfila a su candidato para la Federación de Fútbol de Chile: “Tiene todos los méritos”

El fútbol chileno comienza a entrar en una nueva etapa a nivel estructural. Tras las modificaciones a la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas (SADP), los cambios empiezan a trasladarse desde el papel a la práctica, marcando un punto de inflexión en la administración de los clubes.

Uno de los temas que se roba todas las miradas es quién será el encargado de tomar el mando de la Federación de Fútbol de Chile, entidad que, bajo la nueva legislación, conservará el peso ante la FIFA y el manejo de las selecciones nacionales.

En ese escenario, varios nombres han comenzado a rondar, aunque todavía no existe claridad sobre quién toma ventaja en la carrera.

Pablo Milad enaltece la figura de Juan Tagle

Fue en plena reunión en el Ministerio del Deporte cuando Pablo Milad, mandamás del balompié nacional, abordó el escenario que se viene y entregó su postura sobre un posible candidato para asumir la conducción del organismo: Juan Tagle, expresidente de Cruzados.

“Tiene todos los méritos y la experiencia para postular”, señaló el nacido en Curicó al referirse a uno de los nombres que asoma en la interna.

Juan Tagle, el candidato de Pablo Milad para la Federación de Fútbol de Chile | FOTO: Cruzados

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De todas formas, el exintendente de la Región del Maule dejó en claro que el proceso será abierto: “Si quiere ser candidato, feliz, y el que quiera, va a ser una elección abierta. Hay gente muy capacitada para asumir”.

Más allá de los nombres, lo cierto es que las decisiones que se tomen en este proceso podrían marcar el rumbo del fútbol chileno en los próximos años.

En resumen…

En medio de los cambios estructurales al fútbol chileno, Pablo Milad destacó a Juan Tagle como un posible candidato para presidir la Federación de Fútbol de Chile, aunque recalcó que el proceso eleccionario será abierto.