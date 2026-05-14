El mandamás del fútbol chileno aseguró además que conversó con Reinaldo Sánchez, quien quiere a como dé lugar jugar en su cancha.

La esperada final Intercontinental Sub 20 entre Santiago Wanderers y Real Madrid todavía no tiene sede definida y, aunque en Chile daban por hecho que Valparaíso albergaría el histórico encuentro, desde Europa comenzaron a meter presión para quedarse con el partido.

Fue el propio presidente de la ANFP, Pablo Milad, quien confirmó que la Federación Española busca llevar la definición al Santiago Bernabéu, abriendo un inesperado escenario para los caturros, actuales campeones de la Copa Libertadores Sub 20.

“España está presionando a través de su Federación, ellos quieren que la final se haga allá. Nosotros estamos peleando para que se haga en Chile, pero inicialmente el convenio era que se jugara cada dos años en cada continente”, señaló Milad, según consignó La Estrella de Valparaíso.

Santiago Wanderers enfrentará uno de los máximos desafíos de su historia ante el poderoso Real Madrid.

La situación genera incertidumbre considerando que las cuatro ediciones anteriores de este torneo siempre se disputaron en Sudamérica. En 2022 la final se jugó en el Estadio Centenario de Montevideo, en 2023 fue el turno de La Bombonera y en 2024 el Maracaná recibió la definición entre Flamengo y Barcelona.

Elías Figueroa y Nacional aparecen como alternativas para la final

Pese a la presión desde España, Pablo Milad aseguró que Chile ya presentó sus opciones para albergar el compromiso entre Wanderers y Real Madrid. La prioridad sigue siendo Valparaíso, aunque también apareció Santiago como alternativa.

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“La primera opción que nosotros pusimos fue el Elías Figueroa, y como segunda alternativa pusimos el Nacional, porque me pidieron un estadio con mayor capacidad”, explicó el mandamás del fútbol chileno.

Además, confirmó que el partido no se disputará en agosto, como estaba presupuestado originalmente, ya que Real Madrid estará de vacaciones durante ese mes. Por lo mismo, la final se movería para septiembre u octubre.

Milad responde a posible renuncia de Reinaldo Sánchez

Otro de los temas que abordó Milad fue la postura de Reinaldo Sánchez, histórico dirigente de Santiago Wanderers, quien habría amenazado con renunciar si la final no se juega en el Estadio Elías Figueroa.

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“Conocemos a don Reinaldo, a veces dice cosas que son del corazón y yo lo entiendo, pero esto va más allá. Es un campeonato intercontinental que tiene una resonancia importantísima para la institución, para el fútbol chileno y sudamericano”, sostuvo.

Finalmente, el presidente de la ANFP aseguró que seguirá impulsando la candidatura chilena para recibir el encuentro. “Ya lo conversaré con él, él sabe que hay varias opciones, pero nosotros estamos empujando y apoyando para que se juegue acá en Valparaíso”, cerró.

DATOS CLAVE

La Federación Española presiona para trasladar la final contra Santiago Wanderers al Estadio Santiago Bernabéu.

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El presidente Pablo Milad propuso los estadios Elías Figueroa y Nacional como sedes en Chile.