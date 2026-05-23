El Campanil vino de atrás para rescatar un empate 2-2 ante los chillanejos. Pese a la igualdad, ambos quedaron entrampados en la mitad de la tabla.

Ñublense y Universidad de Concepción protagonizaron un electrizante empate 2-2 en el Estadio Nelson Oyarzún de Chillán por la Fecha 13 de la Liga de Primera, y pese a lo vibrante del trámite ambos elencos quedaron entrampados en la medianía de la tabla de posiciones.

Los primeros en festejar fueron los chillanejos quienes pegaron dos veces en el primer tiempo: primero a los 25 minutos Lorenzo Reyes capturó un rebote en el área y con un disparo colocado puso el 1-0 para los dirigidos por Juan José Ribera.

Ñublense mejoró su imagen tras la goleada sufrida ante Colo Colo el pasado domingo (Photosport).

Y luego a los 31’ Matías Plaza puso el segundo mediante lanzamiento penal tras infracción contra Ignacio Jeraldino en el área que el juez Franco Jiménez cobró tras revisión en el VAR.

En la segunda mitad los del ‘Campanil’ reaccionaron y primero con una tremenda definición de Cecilio Waterman llegaron al descuento: el panameño capturó un centro atrás de Agustín Urzi y con un gran control logró poner el 1-2.

La U de Conce sumó un punto tras la resta de 3 unidades por secretaría (Photosport).

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El empate definitivo llegaría a los 74 minutos luego que en la boca del arco, Luis Rojas recibiera una gran asistencia desde la izquierda por parte de Yerko Oyanedel.

En los 89’ el mundialista Waterman tuvo el gol del triunfo tras ganar una pelota dividida, llegar al área y sacarse al portero Nicola Pérez, sin embargo su remate fue sacado de la línea por Felipe Campos. Para colmo del Forero, en la última jugada del partido, el juez anuló un gol de Harol Salgado por posición offside.

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¡La tabla de posiciones!

Con este empate, Ñublense y Universidad de Concepción se quedaron en la mitad de la tabla en el 8° y 9° lugar respectivamente, con 18 puntos.

En la Fecha 14 de la Liga de Primera, los ‘Diablos Rojos’ viajarán al norte para visitar a Cobresal, mientras que la U. de Conce recibirá en Collao a Unión La Calera.

Pos. Club PJ G E P GF GC DG Pts 1 Colo-Colo 12 9 0 3 20 9 11 27 2 Huachipato 12 7 1 4 21 15 6 22 3 Deportes Limache 12 6 3 3 25 13 12 21 4 U. Católica 12 6 2 4 26 17 9 20 5 Coquimbo Unido 13 6 2 5 19 16 3 20 6 Everton 13 5 4 4 15 11 4 19 7 O’Higgins 12 6 1 5 17 17 0 19 8 Ñublense 13 4 6 3 15 17 -2 18 9 Univ. Concepción 13 5 3 5 12 21 -9 18 10 U. de Chile 12 4 5 3 11 7 4 17 11 Palestino 12 5 2 5 19 19 0 17 12 Audax Italiano 13 4 2 7 17 20 -3 14 13 La Serena 12 3 5 4 14 19 -5 14 14 Cobresal 13 4 1 8 19 25 -6 13 15 U. La Calera 12 3 1 8 11 24 -13 10 16 Concepción 12 2 2 8 8 19 -11 8