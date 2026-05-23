Tras Audax Italiano vs. Cobresal: así queda la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

Audax Italiano derrotó por 2 a 1 a Cobresal en el Estadio Bicentenario de La Florida por la fecha 13 de la Liga de Primera, en un partido intenso y con emociones hasta el inicio del segundo tiempo.
El conjunto dirigido por Gustavo Huerta golpeó primero y abrió el marcador a los 12 minutos gracias a la anotación de Julián Brea, quien aprovechó una buena jugada ofensiva para poner en ventaja a los mineros.
Sin embargo, los itálicos reaccionaron en los momentos claves del encuentro y lograron dar vuelta el resultado antes y después del descanso.
Michael Vadulli marcó el empate a los 45+3 minutos mediante lanzamiento penal, mientras que Diego Coelho selló la remontada a los 48’, desatando la celebración de Gustavo Lema y su cuerpo técnico.
Diego Coelho y la ley del ex en La Florida| FOTO: Felipe Zanca/Photosport
Con este resultado, Audax suma tres puntos importantes y escaló al duodécimo lugar con 14 unidades, mientras que los Mineros se vuelven con las manos vacías y quedan en la decimocuarta ubicación con 13 puntos.
La tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026:
|Pos.
|Club
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|Colo-Colo
|12
|9
|0
|3
|20
|9
|11
|27
|2
|Huachipato
|12
|7
|1
|4
|21
|15
|6
|22
|3
|Deportes Limache
|12
|6
|3
|3
|25
|13
|12
|21
|4
|U. Católica
|12
|6
|2
|4
|26
|17
|9
|20
|5
|Coquimbo Unido
|13
|6
|2
|5
|19
|16
|3
|20
|6
|Everton
|13
|5
|4
|4
|15
|11
|4
|19
|7
|O’Higgins
|12
|6
|1
|5
|17
|17
|0
|19
|8
|U. de Chile
|12
|4
|5
|3
|11
|7
|4
|17
|9
|Palestino
|12
|5
|2
|5
|19
|19
|0
|17
|10
|Ñublense
|12
|4
|5
|3
|13
|15
|-2
|17
|11
|Univ. Concepción
|12
|5
|2
|5
|10
|19
|-9
|17
|12
|Audax Italiano
|13
|4
|2
|7
|17
|20
|-3
|14
|13
|La Serena
|12
|3
|5
|4
|14
|19
|-5
|14
|14
|Cobresal
|13
|4
|1
|8
|19
|25
|-6
|13
|15
|U. La Calera
|12
|3
|1
|8
|11
|24
|-13
|10
|16
|Concepción
|12
|2
|2
|8
|8
|19
|-11
|8