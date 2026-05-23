Tras Audax Italiano vs. Cobresal: así queda la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

Audax Italiano tuvo que remontar el marcador para vencer por 2 a 1 a Cobresal en el Estadio Bicentenario de La Florida, por la fecha 13 de la Liga de Primera 2026.

Audax Italiano derrotó por 2 a 1 a Cobresal en el Estadio Bicentenario de La Florida por la fecha 13 de la Liga de Primera, en un partido intenso y con emociones hasta el inicio del segundo tiempo.

El conjunto dirigido por Gustavo Huerta golpeó primero y abrió el marcador a los 12 minutos gracias a la anotación de Julián Brea, quien aprovechó una buena jugada ofensiva para poner en ventaja a los mineros.

Sin embargo, los itálicos reaccionaron en los momentos claves del encuentro y lograron dar vuelta el resultado antes y después del descanso.

Michael Vadulli marcó el empate a los 45+3 minutos mediante lanzamiento penal, mientras que Diego Coelho selló la remontada a los 48’, desatando la celebración de Gustavo Lema y su cuerpo técnico.

Diego Coelho y la ley del ex en La Florida| FOTO: Felipe Zanca/Photosport

Con este resultado, Audax suma tres puntos importantes y escaló al duodécimo lugar con 14 unidades, mientras que los Mineros se vuelven con las manos vacías y quedan en la decimocuarta ubicación con 13 puntos.

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La tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026: