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Liga de Primera

Tras Audax Italiano vs. Cobresal: así queda la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

Audax Italiano tuvo que remontar el marcador para vencer por 2 a 1 a Cobresal en el Estadio Bicentenario de La Florida, por la fecha 13 de la Liga de Primera 2026.

La fecha 13 de la Liga de Primera 2026 continúa su desarrollo.
© PhotosportLa fecha 13 de la Liga de Primera 2026 continúa su desarrollo.

Audax Italiano derrotó por 2 a 1 a Cobresal en el Estadio Bicentenario de La Florida por la fecha 13 de la Liga de Primera, en un partido intenso y con emociones hasta el inicio del segundo tiempo.

El conjunto dirigido por Gustavo Huerta golpeó primero y abrió el marcador a los 12 minutos gracias a la anotación de Julián Brea, quien aprovechó una buena jugada ofensiva para poner en ventaja a los mineros.

Sin embargo, los itálicos reaccionaron en los momentos claves del encuentro y lograron dar vuelta el resultado antes y después del descanso.

Michael Vadulli marcó el empate a los 45+3 minutos mediante lanzamiento penal, mientras que Diego Coelho selló la remontada a los 48’, desatando la celebración de Gustavo Lema y su cuerpo técnico.

Diego Coelho y la ley del ex en La Florida| FOTO: Felipe Zanca/Photosport

Diego Coelho y la ley del ex en La Florida| FOTO: Felipe Zanca/Photosport

Con este resultado, Audax suma tres puntos importantes y escaló al duodécimo lugar con 14 unidades, mientras que los Mineros se vuelven con las manos vacías y quedan en la decimocuarta ubicación con 13 puntos.

La tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026:

Pos. Club PJ G E P GF GC DG Pts
1 Colo-Colo 12 9 0 3 20 9 11 27
2 Huachipato 12 7 1 4 21 15 6 22
3 Deportes Limache 12 6 3 3 25 13 12 21
4 U. Católica 12 6 2 4 26 17 9 20
5 Coquimbo Unido 13 6 2 5 19 16 3 20
6 Everton 13 5 4 4 15 11 4 19
7 O’Higgins 12 6 1 5 17 17 0 19
8 U. de Chile 12 4 5 3 11 7 4 17
9 Palestino 12 5 2 5 19 19 0 17
10 Ñublense 12 4 5 3 13 15 -2 17
11 Univ. Concepción 12 5 2 5 10 19 -9 17
12 Audax Italiano 13 4 2 7 17 20 -3 14
13 La Serena 12 3 5 4 14 19 -5 14
14 Cobresal 13 4 1 8 19 25 -6 13
15 U. La Calera 12 3 1 8 11 24 -13 10
16 Concepción 12 2 2 8 8 19 -11 8
Nicolás Navarro
Nicolás Navarro
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