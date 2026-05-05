Pablo Milad entra en la polémica del arbitraje del fútbol chileno y critica a los clubes: “Se pronuncian…”

El arbitraje en el fútbol chileno vuelve a estar en el centro del debate, en medio de cuestionamientos constantes por decisiones que han generado molestia en distintos clubes de la Liga de Primera y la Primera B.

En ese escenario, la relación entre las instituciones y el referato ha quedado bajo tensión, con críticas públicas que suelen intensificarse tras jugadas polémicas que marcan el desarrollo de los encuentros.

En las últimas jornadas, distintos equipos han expresado su incomodidad con el desempeño arbitral, entre ellos Universidad de Chile ante Ñublense y Universidad Católica frente a Universidad de Concepción, reabriendo una discusión que se ha vuelto recurrente en el balompié criollo.

El tema de los árbitros sigue dando que hablar en Chile | FOTO: Pepe Alvujar/Photosport

Pablo Milad rompe el silencio por el arbitraje

Fue el propio Pablo Milad, presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), quien abordó la polémica, entregando una mirada crítica hacia la reacción de los clubes.

“Los clubes reclaman cuando los perjudican, pero nunca cuando los favorecen”, señaló Milad.

“Hay que seguir trabajando para que los árbitros apliquen los mismos criterios y no haya una dualidad en un mismo partido. Esto es humano”, agregó el oriundo de Curicó.

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El tema queda instalado en la agenda dirigencial, a la espera de eventuales ajustes o medidas que permitan reducir la polémica en el corto plazo.

En resumen…

Pablo Milad abordó la polémica por el arbitraje en el fútbol chileno, criticó a los clubes por sus reclamos selectivos y pidió avanzar en la unificación de criterios arbitrales en el campeonato.