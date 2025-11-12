Coquimbo Unido se coronó campeón de la Liga de Primera a falta de varias fechas para el término del campeonato, y por tal razón, en su posterior partido al que se coronó como monarca, su rival, Palestino, hizo el pasillo de campeón, donde los tricolores aplaudieron a los piratas.

¿Qué pasa la próxima fecha? El Barbón recibe a su archirrival histórico, Deportes La Serena, entonces existe la duda respecto a si los vecinos harán el mismo homenaje vivido en el estadio La Cisterna.

Todo esto se resolvió este jueves cuando el arquero papayero Eryin Sanhueza dio a conocer la decisión que tomó el plantel.

“La verdad es que ellos han hecho un torneo espectacular, creo salieron campeones mucho antes que acabe el torneo, pero eso no es obligación”, indicó de entrada en conversación con TNT respecto al tema.

Eryin Sanhueza deja en claro que no habrá pasillo de La Serena a Coquimbo Unido (Photosport)

Ya al decir que no es obligación, fue la introducción para dar a conocer que en La Serena no quieren saber nada con el reconocimiento en cancha al rival de toda la vida.

“La respuesta, es que no vamos a hacer el pasillo. Por más que hayan salido campeones y tengan un año increíble… nosotros no pensamos en eso”, cerró el arquero.

¿Cuándo juegan Coquimbo Unido y Deportes La Serena?

El actual campeón del fútbol chileno recibirá a los papayeros el sábado 22 de noviembre a las 18:00 horas en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso.