La Copa Chile 2025 ya tiene a sus finalistas confirmados tras varios días de incertidumbre. Todo comenzó después de la contundente goleada 6-1 que Deportes Limache le propinó a Deportes La Serena en la semifinal de vuelta, resultado que clasificó al cuadro de la Región de Valparaíso al duelo decisivo.

Sin embargo, el cuadro papayero no se quedó conforme con el desenlace. Apenas terminado el encuentro, Los Papayeros presentaron una denuncia formal ante el Tribunal de Disciplina de la ANFP, argumentando que su rival no había cumplido con el reglamento de minutos obligatorios para jugadores Sub-23. Según su reclamo, Limache sólo habría completado 113 minutos de los 130 exigidos en las bases del torneo.

La dirigencia limachina respondió rápidamente mediante un comunicado, defendiendo su postura y asegurando que sí cumplió con las normas.

Los jugadores de Limache celebrando su paso a la gran final | FOTO: Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport

Durante las últimas semanas, la definición de la final quedó en suspenso, a la espera de la resolución oficial del tribunal. Finalmente, este martes, el organismo entregó su veredicto y puso punto final al conflicto.

La resolución del Tribunal de Disciplina de la ANFP

El Tribunal de Disciplina rechazó la denuncia presentada por Deportes La Serena, argumentando que “existió diligencia y buena fe en el actuar del club Deportes Limache, toda vez que ante la poca claridad y especificidad que existe en las Bases de la competencia”.

“Se rechaza la denuncia interpuesta por el Club Deportes La Serena en contra del Club Deportes Limache”, sentenció el fallo.

En síntesis: