Octavio Rivero dejó con ronchas a los hinchas de Colo Colo tras haber dicho que jamás jugaría por Universidad de Chile y ahora se transformó en nuevo refuerzo de los azules para la temporada 2026 que se avecina.

El delantero explicó sus dichos de 2019, pero no convenció ni a los hinchas azules ni a los hinchas albos. Más allá de las palabras, Rivero llega para potenciar el frente de ataque y ayudar a la U a ganar un torneo nacional tras más de 8 años de sequía.

Uno que no reaccionó de buena manera a la llegada de Rivero a la U fue Gualberto Jara, histórico formador en Colo Colo: “Es una persona que pasó sin pena ni gloria por Colo Colo. Se esperaba mucho de él por su juego y aporte goleador, pero nunca llenó las expectativas del club”, dijo en diálogo con Bolavip Chile.

Rivero anotándole a la U. | Foto: Photosport

Jara recuerda las veces que Rivero trató de volver al Estadio Monumental, pero no fue considerado: “Después cuando estuvo fuera trató de volver, pero Colo Colo nunca volvió a manifestar un interés en él, fue un paso no más”.

“No me extrañan sus declaraciones. Ahora veremos en la U qué hace, porque ya recorrió bastante equipos y en ninguno se mantuvo por un tiempo prolongado como para demostrar sus condiciones”, complementó en el cierre.

Lo cierto es que Octavio Rivero se calzó la U en el pecho y defenderá a los azules en la temporada 2026 donde Paqui Meneghini pretende instalar al equipo en la fase de grupos de la Copa CONMEBOL Sudamericana.

En síntesis

El delantero Octavio Rivero se incorporó como nuevo refuerzo de Universidad de Chile para la temporada 2026.

El entrenador Paqui Meneghini busca clasificar a los azules a la fase de grupos de Copa Sudamericana.