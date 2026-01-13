Octavio Rivero dejó con ronchas a los hinchas de Colo Colo tras haber dicho que jamás jugaría por Universidad de Chile y ahora se transformó en nuevo refuerzo de los azules para la temporada 2026 que se avecina.

El delantero explicó sus dichos de 2019, pero no convenció ni a los hinchas azules ni a los hinchas albos. Más allá de las palabras, Rivero llega para potenciar el frente de ataque y ayudar a la U a ganar un torneo nacional tras más de 8 años de sequía.

Uno que no reaccionó de buena manera a la llegada de Rivero a la U fue Gualberto Jara, histórico formador en Colo Colo: “Es una persona que pasó sin pena ni gloria por Colo Colo. Se esperaba mucho de él por su juego y aporte goleador, pero nunca llenó las expectativas del club”, dijo en diálogo con Bolavip Chile.

Rivero anotándole a la U. | Foto: Photosport

Jara recuerda las veces que Rivero trató de volver al Estadio Monumental, pero no fue considerado: “Después cuando estuvo fuera trató de volver, pero Colo Colo nunca volvió a manifestar un interés en él, fue un paso no más”.

“No me extrañan sus declaraciones. Ahora veremos en la U qué hace, porque ya recorrió bastante equipos y en ninguno se mantuvo por un tiempo prolongado como para demostrar sus condiciones”, complementó en el cierre.

Lo cierto es que Octavio Rivero se calzó la U en el pecho y defenderá a los azules en la temporada 2026 donde Paqui Meneghini pretende instalar al equipo en la fase de grupos de la Copa CONMEBOL Sudamericana.

