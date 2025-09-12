La Supercopa 2025 generó incertidumbre en los últimos días por la falta de autorización de parte de las autoridades, lo que encendió las alarmas en Colo Colo, Universidad de Chile y, sobre todo, en los hinchas que esperaban con ansias una nueva edición del Superclásico.

Finalmente, en las últimas horas se confirmó la noticia más esperada: la Delegación Presidencial dio luz verde a la Supercopa, por lo que el Cacique y el Romántico Viajero se enfrentarán este domingo 14 de septiembre en el Estadio Santa Laura-SEK.

Se estaban realizando trabajos de instalacion de torres luminarias en el estadio Santa Laura, en la antesala del duelo por Supercopa | FOTO: Dragomir Yankovic/Photosport

Los dimes y diretes entre el Delegado Presidencial y el Alcalde de Independencia

No obstante, la polémica parece no acabar. Mientras Gonzalo Durán confirmó al medio La Voz Azul que el recinto reúne las condiciones necesarias para albergar el encuentro, desde la Municipalidad expresaron reparos sobre el estado de las obras en el Estadio Ssanta Laura

“No hay ninguna obra en curso en el Estadio Santa Laura. Están todas las condiciones para que tengamos una gran fiesta deportiva. “Todas las instituciones, carabineros de Chile, los equipos técnicos han podido verificar. No hay obras en curso y estamos todos listos para el sábado el Clásico de Colonia y el domingo la Supercopa”, manifestó el delegado.

Sin embargo, el alcalde Agustín Iglesias leplanteó al mismo medio una visión completamente distinta y contradijo a la autoridad: “En el sector norte del Estadio Santa Laura hay excavaciones profundas e importantes y no han terminado obras. Es decir, hay una discrepancia respecto a si es que no estén trabajando, pero hay obras en el estadio, hay obras pendientes, hay excavaciones todavía profundas en el estadio. Por lo tanto tenemos una discrepancia. Creo que el Delegado está equivocado al decir que no hay obra, lo que dice es equivocado”.

De esta forma, aunque el partido fue finalmente autorizado y se jugará este domingo, las diferencias entre autoridades mantienen encendida la discusión sobre el real estado del recinto de Independencia.

¿Cuándo y a qué hora es el Supercopa?

La Supercopa entre Colo Colo y Universidad de Chile está programada para este domingo 14 de septiembre a las 15:00 horas en el Estadio Santa Laura.