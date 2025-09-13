La Supercopa está a la vuelta de la esquina y tanto Colo Colo como Universidad de Chile ya palpitan el encuentro a dos semanas del triunfo albo en el Monumental en el Superclásico.

Luego de varios días de incertidumbre, finalmente las autoridades despejaron todo tipo de dudas y dieron el ok para que el partido entre albos y azules se dispute en Santa Laura, pese a las interrogantes que existían principalmente por parte del cuadro laico.

Las medidas adoptadas en materia de seguridad para este compromiso fueron más que extremas. Solo podrán entrar al recinto personas mayores de 55 años y gente cercana al fútbol joven de nuestro país. Aquello derivó en que solo se haya vendido poco más de 1.000 entradas, por lo que, al menos en las gradas, el espectáculo no será el de siempre.

Por ello, el exDT de Colo Colo y hoy comentarista de ESPN, se lanzó con todo contra la Supercopa: “¿Puedo ser ofensivo? Es una copita. No encuentro ninguna final importante si no te da algo a cambio. Esto no te da nada. A mí dame el título y dame una competencia internacional. Sácame un cupo del campeonato”.

Mauricio Pinilla se alinea con Borghi y manda feroz recado a Fernando Ortiz

Mauricio Pinilla se alineó con las declaraciones del “Bichi” Borghi para criticar duramente la realización de esta Supercopa que, por si alguien no recordaba, viene siendo postergada desde inicios de 2025.

“Estoy totalmente de acuerdo con el Bichi. Es una copita que se le cambió la fecha. El nervio competitivo apenas comenzado el año era seguramente el período más importante para disputarla y estaban las rencillas, la adrenalina de disputar ese partido”, reflexionó el exgoleador.

Más lapidario fue cuando le dejó un contundente recado a Fernando Ortiz, nuevo DT del popular: “Para lo único que serviría es para darle el primer título al DT de Colo Colo porque creo no ha ganado nunca ni uno“.

Mauricio Pinilla no se lo manda a decir con nadie a Ortiz de cara a la Supercopa (Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport)

¿Cuándo se juega la Supercopa entre Colo Colo y U. de Chile?

La Supercopa entre Colo Colo y Universidad de Chile se juega este domingo 14 de septiembre a contar de las 15:00 horas en el Estadio Santa Laura.